Frase del giorno

01 Set, 2025
  1. Home
  2. Attualità
  3. Palmisano (M5s), fondi del Movimento 5 Stelle a Gaza

Palmisano (M5s), fondi del Movimento 5 Stelle a Gaza

1 milione di euro destinato a chi oggi vive sotto assedio, privato di diritti fondamentali come l’acqua, il cibo e le cure

Palmisano (M5s), fondi del Movimento 5 Stelle a Gaza

“Ci sono momenti in cui la politica deve farsi non solo voce, ma gesto concreto. La partenza della Global Sumud Flottilla, con donne e uomini di ogni parte del mondo che scelgono di mettersi in mare per portare speranza e aiuti umanitari a Gaza, è uno di quei momenti che ci interrogano come comunità. Il MoVimento 5 Stelle ha deciso, ancora una volta, di trasformare le restituzioni dei propri eletti in un atto di solidarietà: 1 milione di euro destinato a chi oggi vive sotto assedio, privato di diritti fondamentali come l’acqua, il cibo e le cure”. Lo sottolinea l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, Valentina Palmisano. “Non è solo una donazione. È un messaggio politico e umano: la pace si costruisce anche scegliendo da che parte stare. Personalmente credo che la forza di un popolo non si misuri con il potere delle armi, ma con la capacità di tendere la mano a chi è più fragile. Ed in questo caso anche fornire un supporto concreto a chi è dilaniato dalla guerra. E’ di pochi minuti la notizia di altri tre bambini morti per carestia e malnutrizione a Gaza. Così come appare compromesso l’avvio dell’anno scolastico, per il terzo anno consecutivo a Gaza. Ma davvero possiamo – aggiunge – continuare ad assistere a questo genocidio? A bambini a cui nessuno vuol concedere un futuro”. “Anche questa volta – conclude Valentina Palmisano – il Movimento Cinque Stelle  ha scelto la parte giusta nella quale stare: quella di offrire una speranza a chi indifeso continua a subire l’orrore di questa guerra”.

Tags: Movimento 5 stelle gaza rimborsi palmisano europarlamentare

Vedi anche

Via libera dal Governo Meloni all’autonomia differenziata
Politica

Via libera dal Governo Meloni all’autonomia differenziata

19 Giu, 2024
Europa: Daniela Aiuto lascia definitivamente il MoVimento 5 stelle
Politica

Europa: Daniela Aiuto lascia definitivamente il MoVimento 5 stelle

10 Ott, 2018
Taglio stipendi consiglieri: sarà creato fondo PMI o una maxi-donazione?
Politica

Taglio stipendi consiglieri: sarà creato fondo PMI o una maxi-donazione?

03 Dic, 2014
Il grillismo. Tra democrazia elettronica e movimento personale
Società

Il grillismo. Tra democrazia elettronica e movimento personale

11 Nov, 2014
Pescara. Il Movimento 5 Stelle Stelle presenta la lista e il programma
Politica

Pescara. Il Movimento 5 Stelle Stelle presenta la lista e il programma

26 Apr, 2014
I videocurriculum dei candidati governatori del MoVimento 5 Stelle
Politica

I videocurriculum dei candidati governatori del MoVimento 5 Stelle

17 Mar, 2014
«Il M5S ha i connotati di una religione». A dirlo è lo scrittore Ferrini
Politica

«Il M5S ha i connotati di una religione». A dirlo è lo scrittore Ferrini

02 Mar, 2014
Veleni nel MoVimento 5 Stelle. Attivista sporge querela
Politica

Veleni nel MoVimento 5 Stelle. Attivista sporge querela

30 Nov, 2013
Restitution Day, fatti '5Stelle'
Politica

Restitution Day, fatti '5Stelle'

06 Lug, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2025 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661