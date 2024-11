Pallottole da caccia e droga in un tombino a Rancitelli

Continua l’attività antidroga ad opera della Polizia di Stato di Pescara. Nel pomeriggio di ieri, sono stati effettuati degli approfonditi controlli sia nella zona periferica che nell’area centrale della città da parte degli agenti delle Volanti della Questura di Pescara, unitamente alle unità cinofile della Guardia di Finanza. Il primo obiettivo, localizzato nel quartiere Rancitelli, ha permesso di rinvenire circa 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, abilmente occultati sotto un tombino, in tale nascondiglio sono stati anche rinvenute dieci cartucce per fucile da caccia. Il materiale recuperato è stato posto sotto sequestro.

Successivamente, l’attenzione degli agenti si è spostata nella zona posta nei pressi del terminal bus, dove l’infallibile fiuto dei cani del Nucleo Cinofili della Guardia di Finanza e l’esperienza degli operatori, ha permesso di rinvenire circa 6 grammi di sostanza stupefacente dello stesso tipo rinvenuto poco prima, anche in questo caso abilmente occultata sopra un muretto e conservata all’interno di un contenuto in una bustina in cellophane. Quanto rinvenuto è stato sequestrato.