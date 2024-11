Otto nuovi Ambasciatori d'Abruzzo nel Mondo

Sono otto gli abruzzesi che quest’anno riceveranno il riconoscimento di “Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo”. Un’onorificenza che il Consiglio regionale conferisce dal 2011, su indicazione di una legge regionale ad hoc, a personaggi di origini abruzzesi che per meriti accademici, culturali, politici, sociali e professionali si sono distinti nei Paesi stranieri o nelle altre Regioni italiane dove vivono stabilmente. L’Ufficio di Presidenza, sotto la guida del presidente Lorenzo Sospiri, in condivisione con la Conferenza dei Capigruppo, ha valutato i profili più meritevoli e stabilito la rosa di nomi. “E’ un onore assegnare il premio, ovvero il titolo di ‘Ambasciatore d’Abruzzo’ nel mondo, a quei cittadini, professionisti, artisti, imprenditori, che rappresentano al meglio lo spirito più autentico della nostra terra - ha dichiarato il presidente Sospiri - Sono i nostri testimonial, figure che attraverso la propria opera quotidiana, attraverso la propria arte, il proprio ingegno, il proprio coraggio raccontano la nostra storia, le nostre radici, sono essi stessi la narrazione di quanta strada il nostro Abruzzo ha percorso. Al tempo stesso affidiamo loro una ulteriore grande responsabilità, quella di essere la nostra immagine e di portare la voce dell’Abruzzo nel mondo, una voce forte, solida e affidabile”.

L’evento di investitura degli Ambasciatori d’Abruzzo è previsto per domenica 1 dicembre al Teatro Marrucino di Chieti. La cerimonia, con inizio alle ore 16, vedrà la presenza dei Consiglieri regionali, delle autorità politiche e religiose del territorio, dei rappresentati del CRAM (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo). La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Gaetano Braga”di Teramo, che dalle ore 18.30, sempre al Marrucino, presenterà la prima nazionale dell’opera lirica in un atto, “John Fante - come siamo diventati, il suo paese”, con le musiche di Antonio Cericola su sceneggiatura di Miloje Popovic.

GLI AMBASCIATORI 2024

Prof. Francesco Barone, nato a Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, è docente dell’Università degli Studi dell’Aquila, ha dedicato gran parte della sua vita alle vittime delle guerre, distinguendosi per il suo impegno in più di 60 missioni umanitarie a sostegno dei bambini in Ruanda, Burundi, Senegal e Repubblica Democratica del Congo. E’ portavoce del Premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege.

Dott. Piero Cipollone, nato ad Avezzano, già vice direttore generale della Banca d’Italia e direttore esecutivo alla Banca Mondiale (con sede negli Stati Uniti), in rappresentanza dell’Italia dell’Albania, della Grecia, di Malta, del Portogallo, di San Marino e di Timor-Leste, e consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari economici, è attualmente membro del Comitato esecutivo della BCE.

Maestro Luca D’Alberto, nato a Teramo, produttore, arrangiatore, multi-strumentista e compositore di punta nello scenario neo-classico internazionale. Con più di 30 milioni di stream, i suoi brani sono tra i più ascoltati nella scena musicale moderna e classica/cinematografica. Di recente ha sottoscritto un contratto con Universal Records e sta lavorando alla colonna sonora del nuovo film di Peter Greenaway, considerato uno dei più significativi cineasti britannici contemporanei.

Arch. Daniela Di Santo, nata a Roma da genitori abruzzesi, dopo un anno la famiglia si trasferisce a Pescara. E’ direttore di ‘Fonds Belval’, un progetto avveniristico che porterà alla completa trasformazione di uno dei più grandi centri siderurgici del Lussemburgo, Esch-sur-Alzette, Capitale europea della Cultura nel 2022, in polo culturale. Il quartiere Belval accoglierà la Luxembourg Space Agency, l’Università del Lussemburgo e mira ad offrire spazi e servizi a misura d’uomo.

Geom. Claudio Intilangelo, nato a Villa Santa Maria, in provincia di Chieti, a 26 anni si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti, Connecticut, dove apre una piccola azienda specializzata in marmi pregiati italiani, porcellane e ceramiche. Nel giro di pochi anni si afferma in ambienti prestigiosi, curando dimore a Manhattan e New York. E’ stato più volte premiato, in particolare dalla Camera di Commercio di Pescara, che gli ha conferito un Diploma di Benemerenza con medaglia d’oro.

Maestro Gaetano Liberatore, detto Tanino, nato a Quadri, in provincia di Chieti, artista di fama internazionale, fumettista, illustratore, disegnatore e pittore italiano, anima della storica rivista Frigidaire con i compagni Andrea Pazienza, che conobbe negli anni settanta a Pescara e Massimo Mattioli, è stato definito da Frank Zappa “il Michelangelo del fumetto”. Nel corso della sua carriera ha riscosso grande successo in Italia e all’estero e conseguito importanti premi.

Prof. Gaetano Paludetti, nato a Roma da genitori teramani ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di Direttore del "Dipartimento universitario Testa-collo ed organi di senso" all’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria nella Fondazione del Policlinico Gemelli di Roma. Dal 2023 è professore onorario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Dott. Carlo Zazza, nato a Roma da genitori abruzzesi, è specialista di fama mondiale in terapia riabilitativa con specializzazione in fisioterapia. Vanta un’ampia esperienza nell’organizzazione e amministrazione delle società sportive. E’ fisioterapista di molti personaggi dello spettacolo e diversi sportivi dei club più prestigiosi di calcio e di basket, di squadre militanti nel campionato di Serie A e con partecipazione alla Champions League. Negli ultimi anni, è tornato a vivere in Abruzzo. (red)