Orologi da uomo 2023: questi 5 modelli fondamentali

L'accessorio giusto può dare il tocco finale a qualsiasi abito. L'essere alla moda è spesso associato alle donne, ma anche la moda maschile non è da meno. Se state cercando un modo per distinguervi dalla massa, perché non provare gli orologi insoliti quest'anno? In questo post vi presenteremo alcuni degli orologi da uomo più unici e alla moda che cattureranno sicuramente l'attenzione di tutti. Se volete essere sempre alla moda nel 2020, continuate a leggere!

Orologi militari

Gli orologi militari hanno molti nomi: Orologi da missione, orologi tattici o orologi da campo. Ma non lasciatevi ingannare dalla varietà dei nomi: tutti questi orologi sono progettati per l'uso militare e delle forze speciali. Allo stesso tempo, sono caratterizzati da un aspetto esterno molto marziale e robusto. Questo rende gli orologi ideali per le attività all'aperto e per gli ambienti in cui la precisione è essenziale. Nonostante la necessità di mimetizzarsi e di avere un design robusto, gli orologi militari devono anche essere facili da leggere a prima vista: ecco perché la maggior parte di essi ha un quadrante nero a contrasto con lancette. Scopri gli orologi militari su Chrono24 e dai un tocco finale speciale al tuo abbigliamento!

Quadranti di grandi dimensioni

Inoltre, gli orologi da uomo sono sempre più grandi e tecnologicamente avanzati per adattarsi alle ultime tendenze. Gli orologi da sub, gli orologi da pilota e quelli con regolo calcolatore o timer da immersione incorporato nella lunetta sono particolarmente popolari al momento, in quanto dimostrano uno stile di vita attivo. In confronto, gli orologi da donna sono spesso orientati verso forme delicate, pur rimanendo fedeli alle tendenze stagionali. Entrambi gli stili sono in grado di fare affermazioni sofisticate, ma gli uomini tendono a preferire l'estetica a tacche, che è prominente nelle collezioni di orologi di oggi.

Colori neutri

Con il recente interesse per il ritorno alla natura e per una maggiore sostenibilità, molte persone hanno iniziato a impostare la propria vita su toni neutri. Come accessorio di moda, è logico che gli orologi da uomo nelle tonalità del bianco, dell'avorio e del beige siano tornati in auge. Gli appassionati di moda abbinano gli orologi dai colori naturali ad outfit primaverili ed estivi che possono essere facilmente trasformati dal giorno alla sera. Questi modelli minimalisti e senza tempo sono simbolo di praticità ed eleganza. Che optiate per colori tenui e pastello o per colori vivaci, con uno di questi orologi dai toni neutri al polso catturerete gli sguardi di tutti.

Look Heritage

Le tendenze degli orologi da uomo nel 2023 si orientano verso un'estetica heritage. In generale, gli orologi heritage sono modelli che incorporano alcuni elementi di design nostalgici dei decenni precedenti. Per quanto riguarda il design e le funzioni, continuano la tradizione dei modelli di orologi particolarmente noti della manifattura. Questa reinterpretazione di modelli classici aggiunge senza soluzione di continuità tocchi moderni per creare un design sottile ma raffinato.

Timer mondiale

I timer mondiali sono diventati sempre più popolari negli ultimi due anni. Poiché molte persone non possono viaggiare a causa della pandemia, offrono una sorta di finestra sul mondo intero. In questo modo gli utenti possono tenere traccia dell'ora in cui si trovano a casa e nella destinazione prevista, anche se non possono ancora essere lì. In generale, realizzare e capire come leggere e impostare più display è un po' complicato all'inizio. Tuttavia, molti produttori sono riusciti a rivoluzionare la funzione per renderla perfetta per la vita in movimento. In definitiva, gli orologi da uomo con più fusi orari sono un bene prezioso per i viaggiatori accaniti che non vogliono mai perdere la cognizione del tempo.