Frase del giorno

23 Ott, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Omicidio a Vergiate: uomo di 53 anni confessa l'uccisione della...

Omicidio a Vergiate: uomo di 53 anni confessa l'uccisione della fidanzata 36enne

Dopo il delitto si è costituito nella notte presso la caserma dei carabinieri di Avezzano: fermato con l'accusa di omicidio volontario

Omicidio a Vergiate: uomo di 53 anni confessa l'uccisione della fidanzata 36enne

Un uomo di 53 anni, originario di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila, è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso a coltellate la fidanzata di 36 anni a Vergiate, in provincia di Varese. Dopo il delitto, l'uomo ha raggiunto Avezzano, in Abruzzo, dove si è costituito presso la caserma dei carabinieri.

Secondo le prime informazioni, avrebbe confessato l'omicidio davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato. La vittima, di origine straniera, è stata raggiunta da numerosi fendenti. Il 53enne si trova ora in stato di fermo, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze esatte del delitto.

Tags: Omicidio femminicidio vergiate Arrestato Carabinieri Coltellate Civitella Roveto

Vedi anche

Ancora un femminicidio in Abruzzo: uccide la moglie con le pietre al termine di litigio
Cronaca

Ancora un femminicidio in Abruzzo: uccide la moglie con le pietre al termine di litigio

29 Nov, 2019
Femminicidio a Nereto. 32enne uccisa a coltellate da marito geloso
Cronaca

Femminicidio a Nereto. 32enne uccisa a coltellate da marito geloso

10 Ott, 2019
Arrestato dai Carabinieri dopo avere accoltellato alla schiena la compagna
Cronaca

Arrestato dai Carabinieri dopo avere accoltellato alla schiena la compagna

03 Mag, 2017
Conferma in Cassazione per la condanna a 20 anni di Salvatore Parolisi
Cronaca

Conferma in Cassazione per la condanna a 20 anni di Salvatore Parolisi

14 Giu, 2016
Abruzzo: richiesta di Stato di Emergenza per la Marsica
Attualità

Abruzzo: richiesta di Stato di Emergenza per la Marsica

15 Ott, 2015
Marsica ferita dal Maltempo: due morte e milioni di danni
Cronaca

Marsica ferita dal Maltempo: due morte e milioni di danni

15 Ott, 2015
Tragedia a Civitella Roveto, donna travolta e uccisa da frana
Cronaca

Tragedia a Civitella Roveto, donna travolta e uccisa da frana

14 Ott, 2015
Marsica, offensiva della Asl contro il tumore alla mammella
Salute

Marsica, offensiva della Asl contro il tumore alla mammella

01 Set, 2014
Giovane 'evasore' arrestato
Cronaca

Giovane 'evasore' arrestato

16 Ago, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661