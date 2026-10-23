Omicidio a Vergiate: uomo di 53 anni confessa l'uccisione della fidanzata 36enne

Un uomo di 53 anni, originario di Civitella Roveto, in provincia dell'Aquila, è stato fermato nella notte con l'accusa di aver ucciso a coltellate la fidanzata di 36 anni a Vergiate, in provincia di Varese. Dopo il delitto, l'uomo ha raggiunto Avezzano, in Abruzzo, dove si è costituito presso la caserma dei carabinieri.

Secondo le prime informazioni, avrebbe confessato l'omicidio davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato. La vittima, di origine straniera, è stata raggiunta da numerosi fendenti. Il 53enne si trova ora in stato di fermo, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze esatte del delitto.