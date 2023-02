Omicidio Cervoni, cancellato l’ergastolo

L’avvocato Melania Navelli è riuscita a tutelare il suo assistito sul quale pendeva la condanna all’ergastolo per omicidio volontario premeditato con l’aggravante dei futili motivi, per la morte avvenuta il primo gennaio 2020 di Marco Cervoni, 35 anni, nello stabile di via Tavo detto ‘Ferro di Cavallo’ nel quartiere Rancitelli di Pescara. Guerino Spinelli, 33 anni, è stato giudicato colpevole dalla Corte d’Assise d’Appello di L’Aquila alla pena di 16 anni, comprese le provvisionali ai familiari di Cervoni.