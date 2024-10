Oggi inizia il G7 ma anche l’anti G7

Oggi inizia il G7 Sviluppo, l’evento dei cosiddetti ‘grandi della terra’ che ha portato in città oltre mille persone tra delegati, media e staff provenienti da tutto il mondo. Sempre oggi, a Pescara, è stato organizzato l’anti-G7, una manifestazione di protesta contro la guerra economica, il massacro del popolo palestinese che sembra essere ignorato dalla politica mondiale e le spese militari. Ma le polemiche riguardano anche la gestione di questo evento, costato oltre un milione di euro, oltre all’impegno del personale delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di questi tavoli internazionali. Pescara è una città semi paralizzata ed a farne le spese sono anche i commercianti i quali temono, non a torto, per i messaggi fuorvianti legati alla viabilità ma che, quasi certamente, hanno spaventato i consumatori. Ovviamente seguiremo l’evolversi di questo evento del quale, proveremo a raccontare, i dettagli.

Ecco il programma di oggi del G7:

Ore 13:00

Accoglienza dei Ministri G7 e foto di famiglia (Aurum)





Ore 13:45

Sessione di lavoro G7 (Plenaria Aurum)





Ore 15:00

Accoglienza degli Emirati Arabi Uniti e dei rappresentanti di UN-OCHA, UNHCR, PAM, FICROSS, IFAD e FAO e foto

(Ingresso Aurum)





Ore 15:10

Accoglienza del Libano e foto (Ingresso Aurum)

Ore 15:45-16:30

Conferenza Umanitaria - Sessione I: Libano (Aurum)





Ore 16:35

Accoglienza della Palestina e foto (Ingresso Aurum)



Ore 16:40-17:25

Conferenza Umanitaria - Sessione II: Autorità Palestinese (Aurum)





Ore 17:30

Accoglienza di Israele e foto (Ingresso Aurum)



Ore 17:35-18:20

Conferenza Umanitaria – Sessione III: Israele (Aurum)



Ore 18:25-19:00

Chiusura dei lavori (Aurum)





Ore 19:10

Punto stampa del VPdC Tajani (Aurum)





Ore 19:25-19:50

Visita dell’installazione #InsiemepergliSDGs e evento “Sport per lo Sviluppo sostenibile” (saranno presenti il Ministro Abodi e gli atleti Letsile Tebogo e Lorenzo Simonelli) (Piazza del Sacro Cuore)





Ecco il programma del NoG7:

MERCOLEDI CONTROVERTICE all'auditorium Cordova dalle 16 con Moni Ovadia, Elena Basile, Alex Zanotelli, Soumalia Diawara, Paolo Cacciari, Antonio De Lellis, Alberto Negri, Antonio Mazzeo e altre/i

Giovedì 24 ore 17,30 Madonnina - Pescara

CORTEO NO G7 contro la guerra economica, sociale e militare