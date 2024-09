Occupazione: in nove mesi persi 12mila posti di lavoro

In valore percentuale gli occupati hanno segnato un decremento del 2,4% in controtendenza rispetto alla crescita dello 0,7% nazionale. Tale dato pone l’Abruzzo al quartultimo posto della graduatoria nazionale. Tale insoddisfacente risultato è stato trainato dal decremento di 18.000 occupati nei servizi e 12.000 nel commercio, alberghi e ristoranti.

L’industria mostra una flessione di 1.000 unità, mentre le costruzioni subiscono un calo di ben 10.000 unità che colloca l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale. Il tasso di occupazione in Abruzzo nel I semestre 2024 si attesta al 60,5% annotando uno spread negativo rispetto all’Italia di 1,8 punti percentuali.

Il dato posiziona l’Abruzzo al 13° posto della graduatoria nazionale. Nello stesso I semestre 2024, i disoccupati registrano un incremento di 11.000 unità, in valori percentuali, hanno registrato un incremento del 26,7% in controtendenza con la flessione italiana che è stata dell’11,8%. Tale fortissimo incremento ha piazzato l’Abruzzo all’ultimo posto della graduatoria nazionale.

Il tasso di disoccupazione abruzzese si attesta al 9,7% registrando uno spread negativo rispetto all’Italia di ben 2,9 punti percentuali. Con questo dato l’Abruzzo si colloca al quintultimo posto della graduatoria nazionale

A tali allarmanti dati del mercato del lavoro del I semestre 2024 nello stesso periodo le imprese annotano una flessione di238 unità e registrano un decremento percentuale dello 0,16% in controtendenza con il dato nazionale che ha segnato un incremento dello 0,31%. Il decremento posiziona l’ Abruzzo al terzultimo posto della graduatoria nazionale.

L’ export registra un incremento di 106 milioni corrispondente al 2,1% a fronte di una decrescita nazionale dell’1,1%. Questo risultato, di gran lunga peggiore di quello del I trimestre 2024, ha fatto retrocedere l’Abruzzo dal 3° al 12° posto della graduatoria nazionale. I dati dell’export evidenziano che l’automotive, uno dei due pilastri, è crollato registrando una flessione di 106 milioni mentre il

farmaceutico, l’altro pilastro, con un incremento di 281 milioni salva il risultato complessivo.

La fotografia del sistema economico abruzzese conferma che esso si trova in una situazione di oggettiva difficoltà.

Tale difficoltà, come già detto altre volte, è da imputare soprattutto al fatto che il sistema produttivo abruzzese è composto per la gran parte da micro imprese che comunque rappresentano il 96% del totale delle imprese e impiegano il 56% degli occupati. Esse hanno problemi di carattere strutturale e una scarsa propensione all’innovazione e pertanto c’è l’esigenza di escogitare iniziative e reperire risorse capaci di promuovere il miglioramento della competitività.