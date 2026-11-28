A Teramo torna al centro del dibattito la questione dell'inquinamento elettromagnetico nel quartiere di Villa Mosca. A sollevare il caso è Cittadinanzattiva, che con una lettera indirizzata al sindaco Gianguido D'Alberto, al vice sindaco Antonio Filipponi e agli assessori Anastasia Liouras e Graziano Ciapanna, denuncia la prevista installazione di nuove antenne telefoniche nella zona.

Secondo quanto appreso dalla stampa locale e diffuso dal Comitato di Quartiere, l'amministrazione comunale starebbe procedendo – stando agli scriventi – l'installazione degli impianti "approfittando" del fatto che l'area di Villa Mosca non risulterebbe ancora regolamentata ai fini elettromagnetici. Un'accusa che, per l'associazione, rappresenta la prova che "non basta esprimere ripetutamente, a parole, la volontà di far partecipare i cittadini alla gestione della cosa pubblica".

Nel documento, il presidente regionale di Cittadinanzattiva, Mauri Chifanfie, ricorda che proprio nell'area di Villa Mosca l'associazione ha realizzato il progetto "Sicuri Insieme", un'indagine condotta dai cittadini del quartiere per identificare le criticità e migliorare la prevenzione in vista dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile. Tra le problematiche rilevate, figurava già allora proprio l'inquinamento elettromagnetico.

Da qui la sollecitazione a un confronto concreto: l'associazione ha presentato una bozza di protocollo d'intesa tra il Comune di Teramo e Cittadinanzattiva Nazionale – già sottoscritta da diversi sindaci delle 13 regioni coinvolte nel progetto – finalizzata al miglioramento del Piano Comunale di Protezione Civile e del Piano di Emergenza. Un documento che, secondo quanto ricostruito nella lettera, avrebbe dovuto essere predisposto per la Giunta dall'assessora Liouras, ma la cui istruttoria è ancora in attesa di esito.

Cittadinanzattiva ricorda anche che fu lo stesso sindaco D'Alberto, durante una delle riunioni promosse nella Sala Parrocchiale di Villa Mosca, a proporre pubblicamente di riunire attorno a un tavolo i tecnici dei Lavori Pubblici, dell'Urbanistica e della Protezione Civile per aggiornare, insieme ai cittadini, il Piano Regolatore e gli altri strumenti di pianificazione.

La lettera si chiude con un'altra criticità più volte segnalata e mai risolta: la mancanza di illuminazione pubblica in via Fratelli Grue. "A proposito di 'luce'", scrive Chifanfie con una nota ironica, chiedendo all'amministrazione quando intenda affrontare e risolvere definitivamente il problema. In attesa di un riscontro, l'associazione rinnova l'invio della bozza di protocollo, auspicando che la collaborazione con il Comune possa presto "vedere la luce".