Nuova allerta meteo sull'Abruzzo per forti venti di burrasca

Si tratta della seconda allerta meteo diramata nel Il Centro funzionale d'Abruzzo (la prima è stata pubblicata il 20 novembre) che ricorda le misure di protezione in caso di venti forti e mareggiate: all’aperto si raccomanda di evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola; evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate. L’infortunio più frequente associato alle raffiche di vento riguarda proprio la rottura di rami, anche di grandi dimensioni, che possono sia colpire direttamente la popolazione che cadere e occupare pericolosamente le strade, creando un serio rischio anche per motociclisti e automobilisti, come testimonia anche questa foto inviata alla nostra redazione da una lettrice di Scafa. Questa mattina ha trovato la sua auto coperta dai rami di un albero in contrada Tascone.