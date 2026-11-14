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Notte di sangue sulla Statale 16: tre ragazzi travolti, il conducente fugge e abbandona l'auto

Il 19enne di Montesilvano lotta tra la vita e la morte in Rianimazione. Fermati dai carabinieri tre presunti occupanti della vettura

Notte di sangue sulla Statale 16: tre ragazzi travolti, il conducente fugge e abbandona l'auto

Una notte di paura e sangue quella tra venerdì 13 e sabato 14 novembre lungo la strada statale 16 nel territorio del comune di Città SantAngelo. Intorno alla mezzanotte, tre ragazzi sono stati violentemente travolti da un'automobile in via Matrino, all'altezza del pub Caboulot. A pagare il prezzo più alto è stato un giovane di 19 anni residente a Montesilvano, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate.

Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato particolarmente violento, al punto che i tre pedoni sarebbero stati trascinati sull'asfalto per diversi metri. Subito dopo l'investimento, gli occupanti della vettura si sono dati alla fuga a piedi, abbandonando il mezzo sul luogo dell'incidente.

Scattato l'allarme, sul posto si è precipitata un'imponente macchina dei soccorsi con quattro ambulanze: due della Croce Verde (con medico e personale infermieristico a bordo), una della Misericordia e una della Life. I sanitari hanno lavorato a lungo per rianimare sull'asfalto il 19enne montesilvanese, prima di trasportarlo d'urgenza all'ospedale civile di Pescara. Il giovane si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione e la sua prognosi resta riservata.

Feriti, ma fortunatamente non in pericolo di vita, gli altri due ragazzi coinvolti. Si tratta di due giovani calciatori molto conosciuti nell'ambiente sportivo locale: uno milita nelle fila del Montesilvano (nel campionato di Eccellenza) e l'altro nell'Angolana 1923 (Promozione). Entrambi sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso, avendo riportato diversi politraumi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia di Montesilvano. Oltre a effettuare i rilievi tecnici per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto, i militari hanno avviato immediatamente una battuta di ricerca per rintracciare i fuggitivi.

Le indagini hanno dato presto i loro frutti: i carabinieri hanno infatti fermato tre persone che, secondo gli elementi raccolti finora, si trovavano a bordo dell'auto abbandonata. La loro posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria; dovranno rispondere delle pesanti accuse di lesioni personali gravissime e omissione di soccorso.

Tags: Statale incidente investiti ragazzi auto carabinieri Montesilvano

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