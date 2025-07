Notte di follia sulla Riviera: nei guai 16enne con la pistola

Alle ancora una notte di follia nel capoluogo adriatico, ancora una volta il protagonista è un giovanissimo armato che ha deciso di vendicarsi in un modo assurdo perché non lo avevano fatto entrare in un locale della riviera. Accade intorno all’una di notte di ieri quando il personale dello stabilimento balneare aveva chiamato il numero di emergenza 112 per avvertire della presenza di un giovane avventore armato di pistola che si era dato alla fuga.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno subito recuperato l’arma, una pistola a salve priva di tappo rosso, e ricostruito quanto accaduto in precedenza. In particolare, emergeva che, poco prima, il ragazzo, a cui era stato impedito l’accesso, dopo essersi allontanato, era tornato davanti allo stabilimento balneare armato di pistola ed aveva esploso due colpi in aria incurante della presenza di numerosi giovani e del traffico.

Il giovane era quindi fuggito a bordo di un ciclomotore prima dell’arrivo delle pattuglie. Le immediate attività investigative svolte dall’UPGSP e dalla Squadra Mobile hanno consentito di individuarlo quasi da subito: è un sedicenne pescarese.



Ora dovrà rispondere di un carnet di reati quali: porto oggetti atti ad offendere, esplosioni pericolose, procurato allarme e minaccia aggravata. L’arma veniva posta sotto sequestro.

Ma c’è da interrogarsi su cosa stia accadendo ai nostri ragazzi che, giorno dopo giorno, stanno diventando sempre più stupidi e violenti .