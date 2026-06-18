Nicolino Casale e il nuovo comandante della polizia locale di Roseto

Prenderà ufficialmente servizio domani, 18 giugno 2026, il nuovo Comandante Polizia Locale del Comune di Roseto degli Abruzzi, Nicolino Casale . A stabilirlo il Decreto sottoscritto oggi dal Sindaco Mario Nugnes a seguito dell'approvazione della Delibera di Giunta per l'accordo sulla convenzione a scavalco con il Comune di Montesilvano.

L'incarico al nuovo Comandante, in qualità di Dirigente, è stato conferito attraverso l'istituto dello scavalco condiviso, una formula contrattuale che permette l'utilizzo in convenzione del dirigente, attualmente in forza presso il Comune di Montesilvano. Il Comandante Casale guiderà la Polizia Locale rosetana fino al 31 dicembre 2026, salvo proroghe.



“Come maggioranza siamo andati avanti convintamente su questa scelta perché l'unico obiettivo era dare risposte immediate alla città - dichiara il Sindaco Mario Nugnes - In questo senso, la figura del Comandante della Polizia Locale è assolutamente fondamentale e non poteva essere lasciata scoperta per assicurare la continuità dei servizi essenziali di viabilità e controllo del territorio. Un tassello simile diventa imprescindibile in un momento cruciale come quello attuale, con l'avvio della stagione estiva ormai alle porte in un Comune a forte vocazione turistica come il nostro. Garantire la massima sicurezza ai cittadini rimane uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione”.



Il Sindaco Mario Nugnes e l'Amministrazione Comunale informano che il Comandante Nicolino Casale sarà presentato ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza nel corso di un'apposita conferenza stampa che si terrà sabato 20 giugno, alle ore 10, presso la Sala Consiliare .