Niccolò Salvatore campione mondiale di arrampicata

Niccolò Salvatore, pescarese classe 2004, ha conquistato ieri a Koper, in Slovenia, la medaglia d'oro ai Campionati mondiali universitari di arrampicata.

Il giovane atleta della Gollum Climbing Academy di Pescara (che nel 2024 è la prima società sportiva d'Italia nel ranking "boulder"), allenato dai coach aquilani Roberto Cantalini ed Angelo Colaiuda, ha letteralmente dominato la competizione dalle gare di qualifica alla finale con un mix di tecnica, talento e potenza, imponendosi su avversari quotatissimi a livello mondiale come quelli americani e giapponesi.

Studente modello, diplomato al Liceo scientifico con il massimo dei voti ed ora iscritto alla Facoltà di Scienze Motorie, Niccolò Salvatore ha dunque dimostrato di essere un atleta di livello altissimo e capace di far fronte alle difficoltà che questo 2024 gli ha messo di fronte.

"Quest'anno, con la chiusura del Complesso sportivo ‘Le Naiadi’ - spiega Cantalini - Niccolò si è allenato con difficoltà, viaggiando in continuazione un po’ in Italia e un po’ all'estero. Per fortuna, ora la situazione della struttura, fiore all'occhiello degli sport natatori abruzzesi, è in via di assestamento. Grazie al lavoro della Fira, la Finanziaria regionale abruzzese, attuale gestore, ‘Le Naiadi’ hanno riaperto ed ora sembra garantita la continuità".

A fine mese Francesco Marchionni, classe 2007, e Mattia Salvatore, classe 2006, fratello di Niccolò, altri due giovanissimi campioni della società guidata da coach Roberto Cantalini, nominato dal Coni "Tecnico dell'anno", saranno impegnati a Troyes, in Francia, nel Campionato giovanile europeo.