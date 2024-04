Caldo africano fino a mercoledì poi rischio grandine

Il caldo di questi giorni potrebbe vedere scalfito il suo predominio a partire da Mercoledì prossimo. Secondo il Meteorologo Stefano Bernardi, infatti, i 30 gradi e più che si raggiungeranno in questi giorni potrebbero essere spazzati via da una perturbazione atlantica che, complice un cambio radicale della circolazione che apporterebbe , mescolerebbe con aria più fresca, anche se non particolarmente fredda, l'accumulo di calore che nel frattempo si sarà prodotto. E proprio questo surplus energetico potrebbe generare la produzione di eventi anche molto forti per non dire estremi. A tal proposito il Meteorologo aquilano invita tutti a tenerne in debito conto onde prevenire qualsiasi tipo di problematica correlata al tempo atmosferico. Attenzione quindi a mercoledì e giovedì prossimi. Se sarà solo una parentesi non lo sappiamo ancora. Bernardi intravede dei segnali di un possibile radicale cambiamento ma si tratta appunto di segnali e non di conferme. Tutto dipenderà dall' eventuale germinazione di un'alta pressione ad est