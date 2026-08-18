Navetta post-concerto dei The Kolors, Tua si scusa per i disagi

Tua esprime rammarico e porge le proprie scuse ai cittadini e all’amministrazione comunale di Francavilla al Mare per i disagi verificatisi nella serata successiva al concerto dei The Kolors. Il problema ha riguardato il servizio straordinario di navetta predisposto al termine dell’evento: la prima corsa programmata non è stata effettuata a causa di problematiche tecniche. Un inconveniente che ha creato difficoltà agli spettatori che avevano scelto di affidarsi al trasporto pubblico per il rientro. L’azienda regionale di trasporto fa sapere di essersi attivata per rimediare alla situazione e garantire la prosecuzione del servizio, cercando di limitare per quanto possibile le conseguenze del disservizio. Tua sottolinea come, soprattutto al termine di grandi eventi capaci di richiamare numerose persone, anche la mancata partenza di una sola corsa possa avere ripercussioni rilevanti sui passeggeri. L’episodio, viene spiegato, sarà preso in considerazione per rafforzare ulteriormente la capacità di risposta in caso di imprevisti. Nel comunicato viene infine ribadita la collaborazione consolidata con il Comune di Francavilla al Mare. Tua conferma la volontà di continuare a lavorare insieme all’amministrazione comunale per offrire servizi sempre più aderenti alle necessità dei cittadini e delle iniziative che animano la città.