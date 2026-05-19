Nascondeva esplosivi, pallottole e metadone in casa: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Vasto hanno denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione di materie esplodenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti un uomo residente a Vasto in seguito ad una perquisizione domiciliare.

Gli uomini dell’Anticrimine e delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare dell’abitazione del cinquantaquattrenne,di origini campane, ma residente a Vasto, alla ricerca di armi ed hanno rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale di circa 700 grammi, 25 flaconi di metadone, 6 grammi di anfetamina e 17cartucce per arma corta di vario calibro.

Visto il consistente potenziale deflagrante dell’ordigno è stato richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che ha messo in sicurezza l’ordigno.

La persona, dopo le attività di rito, è stata denunciata in stato di libertà per i reati ipotizzati alla Procura della Repubblica di Vastomentre continuano le attività di indagine per far luce sulle dinamiche e sulle motivazioni della detenzione.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.