“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Nascondeva esplosivi, pallottole e metadone in casa: denunciato
Nei guai un uomo di Vasto sospettato di pianificare azioni illegali. Indagini in corso
Gli agenti del Commissariato di Vasto hanno denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione di materie esplodenti, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e violazione della normativa sugli stupefacenti un uomo residente a Vasto in seguito ad una perquisizione domiciliare.
Gli uomini dell’Anticrimine e delle Volanti hanno eseguito una perquisizione domiciliare dell’abitazione del cinquantaquattrenne,di origini campane, ma residente a Vasto, alla ricerca di armi ed hanno rinvenuto un ordigno esplosivo artigianale di circa 700 grammi, 25 flaconi di metadone, 6 grammi di anfetamina e 17cartucce per arma corta di vario calibro.
Visto il consistente potenziale deflagrante dell’ordigno è stato richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato che ha messo in sicurezza l’ordigno.
La persona, dopo le attività di rito, è stata denunciata in stato di libertà per i reati ipotizzati alla Procura della Repubblica di Vastomentre continuano le attività di indagine per far luce sulle dinamiche e sulle motivazioni della detenzione.
Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.