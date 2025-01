Avevano scelto la notte scorsa, intorno alle ore 2:00, per far esplodere il bancomat di Banca Intesa San Paolo nella zona industriale di San Salvo. La tecnica scelta dai malandrini, quella della ‘marmotta’, stavolta però non ha funzionato e la cassaforte piena di contanti é rimasta chiusa e così i ladri sono stati costretti a fuggire senza bottino.