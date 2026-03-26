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Narcotraffico tra Roma e Pescara via corriere

Scoperta un'organizzazione criminale e sequestrati 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5 chilogrammi di hashish

Narcotraffico tra Roma e Pescara via corriere

Non più solo tir con doppifondi o corrieri pronti a rischiare la vita: le nuove rotte del narcotraffico scelgono la via, apparentemente anonima, dei servizi di spedizione espressi.

È quanto emerso dall’ultima operazione congiunta dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Roma e Pescara, che ha portato all'intercettazione, a Roma, di un ingente carico di stupefacenti destinato al mercato del Lazio e dell’Abruzzo.

I Finanzieri hanno individuato e posto sotto sequestro, successivamente convalidato dall’ A.G., diversi plichi postali contenenti complessivamente 20 chilogrammi di cocaina purissima e 5 chilogrammi di hashish.

La droga, confezionata con cura per eludere i controlli, viaggiava all'interno dei canali della logistica ordinaria, mescolata a migliaia di pacchi legali diretti alle piazze di spaccio della Capitale e del litorale pescarese.

L’attività si inserisce in un più ampio piano di contrasto a una tendenza criminale in forte ascesa: le organizzazioni dei trafficanti sfruttano sempre più spesso l’enorme volume di merci movimentate quotidianamente dai corrieri privati per frazionare i carichi e monitorare gli spostamenti in tempo reale, tentando di diluire il rischio di perdita dell'intera partita.

Una strategia che le Fiamme Gialle stanno contrastando con un'intensificazione dei controlli presso i centri di smistamento e le società di logistica, supportata da analisi di rischio avanzate e dal fiuto delle unità cinofile.

Lo stupefacente sequestrato, una volta lavorato e immesso sul mercato del dettaglio, avrebbe garantito introiti vertiginosi.

Sebbene una stima prudente fissi il valore all'ingrosso della droga in oltre il milione e mezzo di euro, i 20 kg di cocaina, grazie all'elevato grado di purezza che ne avrebbe permesso il 'taglio' moltiplicandone il volume, uniti ai 5 kg di hashish, avrebbero potuto generare un giro d'affari finale vicino ai 5 milioni di euro.

Le indagini proseguono per risalire l'intera filiera dei mittenti e dei destinatari.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza per i soggetti coinvolti, la cui responsabilità dovrà essere accertata solo all'esito di un’eventuale sentenza definitiva di condanna.

Tags: Narcotraffico Roma Pescara corriere espresso Cocaina

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