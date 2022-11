Morto l’escursionista recuperato ieri sera sulla Majella

Purtroppo non c’è l’ha fatta Roberto Testa, 34 anni di Roma recuperato ieri notte sulla Maiella dal Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo. Il giovane ingegnere era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Chieti. Le squadre di terra del Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo, da Penne e da Chieti, erano partite dopo le 19 di ieri e sono riuscite a raggiungere con grande difficoltà, tra bufera e neve, il bivacco Fusco, a quota 2.455 metri, dove insieme ad un amico escursionista. Da quanto si è appreso il 34enne era scivolato per circa un centinaio di metri ed è rimasto intrappolato per diverse ore nella bufera e a temperature sotto allo zero. Impossibile l’elisoccorso anche a causa del buio. Le squadre di soccorso, oltre una ventina di persone, hanno portato a spalla il 34enne sino al rifugio Pomilio. Alle 5 del mattino l’operazione di recupero si è conclusa. Il giovane è stato ricoverato in condizioni disperate e non ce l’ha fatta. È la decima vittima sulle montagne abruzzesi dall’inizio dell’anno.