Giovedì 19 novembre Montesilvano saluta una nuova insegna: presso il Centro Porto Allegro apre i battenti un nuovo punto vendita Acqua & Sapone, con un ampio parcheggio che rende la sosta semplice anche nelle ore di punta.

All’interno lo spazio è organizzato per categorie ben separate — cura della casa, igiene della persona, bellezza — così da ridurre i tempi di ricerca e rendere la visita scorrevole.

Due omaggi per il giorno dell’apertura

Giovedì 19 novembre chi fa la spesa nel nuovo negozio porta a casa due omaggi: il profumatore ambiente da 100 ml, in quattro profumazioni, e la shopper riutilizzabile. Basta mostrare lo scontrino d’acquisto, fino a esaurimento delle scorte del punto vendita. Un benvenuto pensato per invitare a scoprire gli scaffali e il programma fedeltà Acqua & Sapone Carta Club.

Il calendario dei sabati di novembre

Gli omaggi tornano anche nei due sabati successivi, con una spesa minima di 20 euro. Il 21 novembre in omaggio c’è il set di due mug Brandani da 360 ml.

Il 28 novembre è il turno della tovaglia per tavoli da 6/8 posti in omaggio, formato 140×180 cm e disponibile in quattro varianti. In entrambi i casi l’iniziativa è valida secondo disponibilità del punto vendita e i Buoni Regalo restano fuori dal conteggio della spesa.

Due appuntamenti in più per chi il giorno dell’inaugurazione non riuscirà a esserci.

I vantaggi di Carta Club e dell’App

Carta Club, il programma fedeltà Acqua & Sapone, conta oltre 3,5 milioni di iscritti ed è attivo nei negozi di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta. Comprende la raccolta Bolle, coupon riservati, sconti dedicati, concorsi e iniziative promozionali.

Chi attiva l’App Carta Club parte con 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro e 50 Bolle di benvenuto, e ha sempre sottomano le offerte e le promozioni del punto vendita di riferimento.

Scegliere con l’aiuto di chi lavora in negozio

Nel nuovo punto vendita convivono reparti diversi: igiene e benessere della persona, pulizia e manutenzione della casa, profumeria e make-up, con un assortimento costruito sui marchi più richiesti.

Accanto ai prodotti c’è il personale qualificato: consigli mirati, confronto tra referenze e suggerimenti per i regali, con un valore aggiunto che si sente soprattutto tra profumeria e make-up.

Una rete in espansione

Insegna storica della distribuzione specializzata, Acqua & Sapone ha costruito negli anni una rete di negozi che arriva in modo capillare anche nei centri medio-piccoli.

Il nuovo negozio è il 908° del gruppo Cesar, presente in Italia e in Spagna con le insegne Acqua & Sapone e La Saponeria: l’80° in Abruzzo e il 4° a Montesilvano.

Più servizi vicino a casa

Il nuovo punto vendita del Centro Porto Allegro si propone come riferimento per la spesa ricorrente delle famiglie di Montesilvano e dei comuni vicini.

È il senso della crescita dell’insegna: servizi più vicini, occupazione sul territorio e una presenza stabile nei luoghi che le persone già frequentano per fare acquisti.