Mons. Valentinetti: “Lo Spirito Santo è capace di sparigliare le carte”

“Questa è la conferma che lo Spirito Santo, all’interno della Cappella Sistina, è capace di sparigliare le carte, perché tutti i nomi che si erano fatti, magari basandosi su logiche umane, sono stati praticamente misconosciuti. Infatti è stata eletta una persona che era stata appena nominata come possibile candidato, nei giorni addietro, e poi subito tramontato. Invece la Chiesa ha un Papa che, credo, anche secondo le sue parole iniziali, possa essere successore di Pietro, ma dopo Papa Francesco e continuare il cammino di quel Pontefice, con la realtà di fare ponti con tutta l’umanità e nella pace, così come ha detto”. Questo il commento dell’arcivescovo di Pescara-Penne, monsignor Tommaso Valentinetti, dopo l’elezione di Papa Leone XIV.

Ma chi è?

Il cardinale Robert Francis Prevost, 69 anni, originario di Chicago, che è stato eletto come 267° Papa, assumendo il nome di Leone XIV. L’annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale protodiacono Dominique Mamberti dal balcone della Basilica di San Pietro, seguito dall’apparizione del nuovo Papa per la benedizione “Urbi et Orbi”. Leone XIV è il primo Papa statunitense nella storia della Chiesa. Prima della sua elezione, ha ricoperto il ruolo di Prefetto del Dicastero per i Vescovi dal 2023 ed è stato presidente della Pontificia Commissione per l’America Latina. La sua esperienza missionaria in Perù, dove ha servito come vescovo di Chiclayo, ha influenzato profondamente il suo ministero pastorale.

La scelta del nome Leone XIV richiama la tradizione dei Papi che hanno portato questo nome, come Leone XIII, noto per l’enciclica “Rerum Novarum” e il suo impegno nel dialogo tra Chiesa e mondo moderno. Il nuovo Papa ha espresso il desiderio di continuare il cammino tracciato dai suoi predecessori, promuovendo la pace, la giustizia e la solidarietà nel mondo.