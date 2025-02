Mondo della ginnastica in lutto per la scomparsa di Giuseppe Bassani

Il mondo della ginnastica abruzzese è in lutto per la scomparsa, all'età di 67 anni di Giuseppe Bassano, presidente dell'ASD Ginnastica Pescarese e vice presidente FGI Abruzzo. Da tempo malato si è spento questa mattina della sua abitazione, nel centro di Pescara.

Tesserato come ginnasta agonista dal 1965 al 1980 è stato più volte campione regionale categoria 'Allievi 'e 'Junior' e tre volte interregionale. Dal 1980 tesserato come istruttore societario e in seguito tecnico regionale. Ha all'attivo otto anni da direttore tecnico regionale GAM e altri 8 da presidente di giuria sempre per la GAM. Ha ricoperto il ruolo di responsabile tecnico dell'ASD Sez. Ginnastica Pescarese, delegato FGI CONI

provinciale Pescara e quello di vicepresidente del comitato regionale Abruzzo FGI.

La camera ardente è stata allestita presso la Casa Funeraria Il Giardino della Luce a Marina di CIttà Sant'Angelo e sarà aperta al pubblico dalle 14.30 di oggi, venerdì 21 febbraio. L'ultima saluto ci sarà domani 22 febbraio alle ore 15.30 nella chiesa dello Spirito Santo.