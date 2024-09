Minaccia il suicidio su Instagram, salvato da amica che ha visualizzato la storia

Nel corso della nottata appena trascorsa una pattuglia della Squadra Volanti della Questura di Teramo è intervenuta in soccorso di un giovane che aveva manifestato propositi per togliersi la vita.

Fondamentale l’allarme lanciato al 112 (numero unico di emergenza) da un’amica che, sulla piattaforma social “Instagram”, aveva visualizzato una storia in cui il giovane aveva annunciato gli intenti suicidi, dichiarando di volersi buttare da un ponte.

Grazie alla localizzazione del cellulare in uso al giovane e mediante l’apposito portale WEB in uso agli operatori della Sala Operativa, gli agenti sono riusciti ad individuarlo: si trovava lungo la via Cona.

Per fortuna i poliziotti, bravissimi, sono riusciti a tranquillizzare il ragazzo e ad accompagnarlo in ospedale al Mazzini di Teramo per le cure del caso.

‚Äč