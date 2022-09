Violenza sessuale su una amica, condannato a dieci anni

Un giovane di origine camerunense di 28 anni accusato di violenza sessuale é stato condannato dal Tribunale di Chieti a dieci anni di reclusione. Il fatto di cui sopra risale allo scorso ottobre a Francavilla al Mare e si è consumato nell’abitazione della vittima, che aveva 23 anni, e in cui viveva con il compagno. La pubblica accusa (Giancarlo Ciani) aveva chiesto a sette anni che. Il protagonista di questa brutta vicenda, che ha seguito in video conferenza l’udienza dal carcere di Pesaro, non si e’ sottoposto all’esame e con l’assistenza di un interprete, presente nell’aula del Tribunale di Chieti, e’ stato messo al corrente di ogni fase dell’udienza, fino alla sentenza. Secondo il pubblico ministero Ciani dal processo e’ emersa in maniera assolutamente certa la piena responsabilita’ dell’imputato rispetto al fatto contestato ed ha definito coerente il racconto della persona offesa, che non e’ caduta in alcuna contraddizione ne’ ha mostrato astio o risentimento. Ha parlato invece di deposizione della parte offesa che denota carattere di incoerenza logica l’avvocato difensore, Paolo Cacciagrano, e di vicenda contornata da elementi di stranezza.