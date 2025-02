“Dossier Pronto Soccorso”. Chi ha ragione?

La Asl di Pescara replica al "dossier Pronto Soccorso" presentato alla stampa dal Vice Presidente del Consiglio Regionale Antonio Blasioli in merito al sovraffollamento del Pronto Soccorso di Pescara segnalando le seguenti azioni messe in campo:





“Con Delibera n. 1217 del 23 luglio 2024 la Direzione Strategica della ASL di Pescara ha approvato il PAGS (Piano Aziendale Gestione Sovraffollamento) un nuovo Piano aziendale che introduce una serie di misure volte a ottimizzare i percorsi di presa in carico e gestione clinica dei pazienti.



Il piano si focalizza su un duplice obiettivo: assicurare interventi tempestivi per le situazioni più critiche come le problematiche tempo-dipendenti e organizzare al meglio le risorse disponibili, sia umane che strutturali, per evitare lunghe attese.







Con un'approfondita analisi dei dati, durata due mesi, la Direzione Strategica ha acquisito una chiara visione della situazione. Lo studio ha preso in esame l'intero percorso di cura del paziente, dall'accesso al Pronto Soccorso fino alla dimissione, con particolare attenzione ai ricoveri, alle criticità, ai tempi di attesa, ai codici di triage e alla dotazione di personale.



Le analisi hanno preso in esame l'intero percorso di cura del paziente. Il problema del sovraffollamento, infatti, non riguarda solo il Pronto Soccorso, ma è necessario intervenire sia prima dell'accesso in Pronto Soccorso, potenziando i servizi territoriali, come l'Assistenza Primaria (Medicina Generale e Guardia Medica), sia considerando la complessità della gestione del ricovero in situazione di carenza di posti letto nelle Medicine Interne ed in Geriatria, nonché la difficoltà della dimissione "protetta", considerando le problematiche pluridecennali nel percorso ricettivo del territorio sugli anziani (RSA, Assistenza Domiciliare).







Con Delibera n. 14 del 10 gennaio 2025, per ottimizzare la gestione dei posti letto e garantire un'assistenza più efficiente, la Direzione Strategica della ASL di Pescara ha inoltre introdotto la figura del "Bed Manager". Questo nuovo ruolo, di altissima professionalità e con competenza a livello dipartimentale, è stato affidato alla Dr.ssa Maria Costanza Turi, ed è attivo a partire dal 15 gennaio 2025.



Il Bed Manager ha il compito di analizzare e monitorare costantemente il flusso dei pazienti, con particolare attenzione ai ricoveri urgenti e alle dimissioni. Lavorando in stretta collaborazione con i reparti, si occupa di gestire e ottimizzare l'utilizzo dei posti letto, coordinando l'intero percorso del paziente dal ricovero alla dimissione. Inoltre, analizza e monitora l'attività delle Unità Operative di Area Medica e delle Unità Operative di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.







In merito al reclutamento di personale medico negli Ospedali di Pescara, Penne e Popoli si precisa quanto segue.







La Direzione Strategica della ASL di Pescara precisa che l'attenzione rivolta alle esigenze delle Unità Operative degli Ospedali di Pescara Penne e Popoli è dimostrata dalle frequenti azioni intraprese per il reclutamento del personale.







Tramite l'utilizzo della graduatoria concorsuale della disciplina di Medicina, nel mese di ottobre 2023, sono stati assunti 4 Medici con contratto a tempo indeterminato per il Pronto Soccorso di Pescara.



A seguito dell'approvazione della graduatoria concorsuale della disciplina di Medicina di Emergenza ed Urgenza, del mese di febbraio 2024, sono stati assunti altri 4 Medici con contratto a tempo indeterminato ed in servizio presso il Pronto Soccorso di Pescara.



A maggio 2024, inoltre, è stata indetta una procedura di mobilità per Medici della disciplina di Medicina di Emergenza ed Urgenza, ma all'unico candidato non è stato rilasciato il nulla osta dall'Azienda di provenienza.







Per quanto concerne gli avvisi a tempo determinato per le esigenze della disciplina di Medicina di Emergenza ed Urgenza si informa che nel mese di luglio 2023 è stato indetto un avviso da cui è stato assunto un Medico presso l'Ospedale di Pescara. Nel mese di maggio 2024 è stato indetto un avviso, per i Pronto Soccorso di Penne e Popoli, che si è concluso con esito negativo per mancanza di candidature. Nel mese di dicembre 2024 è stato indetto un ulteriore avviso per l'Ospedale di Pescara, ancora in svolgimento, con un solo candidato. Nello stesso mese di dicembre 2024, per i Pronto Soccorso di Penne e Popoli, è stato indetto un avviso che si è concluso con esito negativo per mancanza di candidature.







Le procedure di avviso per tempo determinato hanno tempi di indizione ridotti e quindi consentono una maggiore tempestività nell'accogliere candidature. Altro vantaggio è la possibilità di essere velocemente reiterate.







Per quanto concerne la mancanza dei Dirigenti Responsabili dei Pronto Soccorso di Penne e Popoli si informa che sono in pubblicazione gli avvisi dedicati, che scadranno il 14 febbraio 2025 e per cui si rimanda alle pagine aziendali:



https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1262 e https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1263











Organico al 05 febbraio 2025



01/02/2025



PS PESCARA



PS PENNE



PS POPOLI



Medici



28



6



4



Infermieri



74



20



16



OSS



38



6



7