Frase del giorno

10 Gen, 2026
  1. Home
  2. Economia
  3. Mercosur: Cia, qualità Made in Italy non si baratta

Mercosur: Cia, qualità Made in Italy non si baratta

Il presidente Fini: “Meglio con la soglia al 5%, ma presidieremo fase attuativa a tutela produttori e cittadini, competitività e salute al primo posto”

Mercosur: Cia, qualità Made in Italy non si baratta

“La qualità del nostro Made in Italy agroalimentare non si baratta. Per questo, sebbene soddisfatti per la soglia di salvaguardia scesa al 5% come da noi richiesto, continuiamo a legare il nostro sì all’accordo Ue-Mercosur solo a parità di regole e condizioni, e a controlli serratissimi, davvero all’altezza di standard produttivi e sanitari che i nostri agricoltori e allevatori sostengono con responsabilità e sacrifici e che sono dovuti a tutti i cittadini europei”. Questo il commento del presidente nazionale di Cia-Agricoltori, Cristiano Fini, all’ufficialità dell’intensa, raggiunta dal Coreper II, sul trattato di libero scambio tra Ue e blocco commerciale sudamericano (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay).

Attenzione, -continua Fini- tutta la partita sulla reciprocità è ancora un elenco di promesse e preannunciate proposte, arrivate dall’ultimo Agrifish in risposta alle nostre pressioni e al lavoro importante fatto dalle nostre istituzioni”.

A Cia non bastano le intenzioni e l’Italia deve continuare a presidiare l’accordo, come fatto in questi ultimi mesi, isolandolo da qualsivoglia questione geopolitica internazionale che possa minare l’Europa.  

La sfida è complessa, ma -per Cia- è essenziale ottenere un regolamento stringente e dettagliato che, tanto per cominciare, a fronte di quel 5%, soglia di variazione prezzo-volume per far scattare le indagini, preveda l’attivazione automatica della clausola. Inoltre, servono controlli sulle importazioni di gran lunga oltre il 50% dei prodotti e occorre che sia ferreo l’allineamento agli standard di produzione e fitosanitari, portando allo “zero tecnico” i livelli massimi di residui contenenti in prodotti come la frutta.

“Sull’import di carne e riso -precisa Fini- non possiamo permetterci di abbassare la guardia.Non è accettabile che nei nostri mercati entrino prodotti coltivati o allevati con sostanze e metodi vietati in Europa e in quantità che danneggiano il mercato interno. Ne va della salute dei cittadini e della tenuta delle nostre aziende”.

Il Mercosur -sostiene da sempre Cia- è un’opportunità per alcuni settori di punta dell’export, come vini e formaggi, ancora di più pensando alle Dop e Igp italiane. In ballo per l’Europa un valore potenziale pari a quasi 5 miliardi e una crescita per il Made in Italy agroalimentare superiore al mezzo miliardo.

“Su questo fronte possiamo alzare, ulteriormente, l’asticella -conclude Fini- in termini di protezione e promozione. Strategico intervenire adesso, definitivamente, sul giusto prezzo da riconoscere ai produttori, fare campagne sulla nostra cultura del cibo buono e sano, come sul lavoro insostituibile dei nostri agricoltori, dimostrare che gli accordi commerciali valgono quando creano efficienza, competitività e vantaggi reciproci. Il tempo a disposizione per aggiustare il tiro è quello del negoziato con il Parlamento Ue e i 27 governi, che adesso dovrà affrontare la nuova proposta. Cia e la sua mobilitazione è concentrata su queste carte”.

Tags: Mercosur accordo ultime notizie Agroalimentare Trattato libero scambio brasile argentina Paraguy uruguay

Vedi anche

Primi risultati del vecchio "catenaccio"
Sport

Primi risultati del vecchio "catenaccio"

18 Giu, 2018
Il divertimento come evasione dalla routine: ecco come svagarsi nel tempo libero
Life Style

Il divertimento come evasione dalla routine: ecco come svagarsi nel tempo libero

21 Giu, 2017
Giovane di Pescara trovato senza vita in Uruguay
Cronaca

Giovane di Pescara trovato senza vita in Uruguay

22 Nov, 2015
Finisce il sogno di Verratti e Immobile. Italia eliminata dall'Uruguay
Sport

Finisce il sogno di Verratti e Immobile. Italia eliminata dall'Uruguay

24 Giu, 2014
Italia vs. Uruguay, per i bookmaker sono alla pari
Sport

Italia vs. Uruguay, per i bookmaker sono alla pari

23 Giu, 2014
la maxi truffa delle Pensioni Minime. Coinvolti 45 italiani all'estero
Cronaca

la maxi truffa delle Pensioni Minime. Coinvolti 45 italiani all'estero

21 Mag, 2014
MotoGp, la vetrina mondiale per l'agroalimentare d'Abruzzo
Economia

MotoGp, la vetrina mondiale per l'agroalimentare d'Abruzzo

30 Gen, 2014
Voto di scambio (umano)
Attualità

Voto di scambio (umano)

04 Feb, 2013
Sognando il Sudamerica
Turismo

Sognando il Sudamerica

22 Dic, 2011

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661