Mercato del pesce. Masci: “Cerchiamo di limitare i disagi “

“Comprendiamo le difficoltà degli operatori per i limiti strutturali del mercato ittico all'ingrosso, una struttura datata e che presto sarà sostituita dal nuovo mercato, che abbiamo voluto realizzare sulla sponda sud del fiume Pescara. Stiamo lavorando per limitare al massimo i tempi di permanenza nel vecchio mercato e per effettuare il trasferimento nei nuovi locali, in modo da superare i problemi che stanno emergendo nella struttura dove si svolgono le aste. Nel frattempo siamo intervenuti per fare in modo che l’attività prosegua regolarmente, pur sapendo che il sistema presenta una serie di criticità che mettono in difficoltà gli operatori. Le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti sono state e sono continue, per superare questa fase e raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile senza penalizzare le imprese e i lavoratori, di cui capiamo perfettamente le necessità, in termini operativi. Come è sempre stato siamo aperti al confronto con il comparto, per analizzare insieme tutte le questioni da superare ed individuare soluzioni concrete, e nei giorni scorsi si sono già svolti degli incontri, in Comune, proprio con i rappresentanti della categoria, per valutare insieme il da farsi ed illustrare il percorso che stiamo seguendo, in vista della attivazione del nuovo mercato. Nello stesso tempo proseguono anche le interlocuzioni con tutti gli altri Enti coinvolti per completare l’iter amministrativo che porti all’apertura, che auspichiamo avvenga nel più breve tempo possibile. Da parte nostra, quindi, c'è il massimo impegno a superare questa fase: questo ci sentiamo di dire a tutti gli operatori. Nello stesso tempo respingiamo al mittente le accuse del centrosinistra, che come sempre non conosce nulla della materia di cui parla e cerca solo di alzare un polverone: fino ad oggi, lo dicono i fatti, nessuno del centrosinistra si è mai preoccupato di realizzare un nuovo mercato o della manutenzione dell'esistente (quando il centrosinistra amministrava la città) e ora si limita ad alimentare e cavalcare le legittime preoccupazioni degli operatori. Nessuno del centrosinistra è minimamente a conoscenza dei problemi del vecchio mercato o della complessità dell'intervento per il nuovo mercato eppure ne parlano in lungo e in largo, a sproposito. Non ci stupiscono le polemiche della minoranza: hanno fatto la stessa cosa con altri grandi progetti che abbiamo voluto per la città, a partire dalla filovia, ma oggi che c'è un servizio operativo e ben funzionante, stanno tutti zitti. Questo non è il momento del teatrino della politica ma del silenzio della concretezza”.

Questa la nota stampa del primo cittadino di Pescara Carlo Masci, dell’assessore alle Attività Produttive, Zaira Zamparelli e del consigliere comunale, Massimo Pastore sul mercato ittico all’ingrosso. Ma la Marineria è stanca dei continui disservizi come quello che riguarda il sistema informativo dell’asta, spesso fuori uso e certamente vetusto.