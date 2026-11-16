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Maxi sequestro di cellulari nel carcere di Sulmona: 7 telefoni trovati dagli agenti

FSA-CNPP/SPP elogia il Comandante Recchiuti: «Lavoro straordinario in condizioni critiche». L'operazione, nonostante le gravi carenze di organico, ha inferto un duro colpo alla criminalità organizzata

Un'altra importante operazione è stata portata a termine dagli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione di Sulmona. Nel corso della giornata di ieri, gli agenti hanno sequestrato ben 7 telefoni cellulari, introdotti in modo fraudolento all'interno dell'istituto e utilizzati da alcuni detenuti nel tentativo di mantenere attivi i propri legami con le organizzazioni criminali all'esterno.

A dare la notizia è la Segreteria Generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria FSA-CNPP/SPP, che per voce del Vicesegretario Generale Aldo Di Giacomo esprime "vivo compiacimento e profondo apprezzamento" per l'eccellente operazione condotta nonostante le croniche e gravi carenze di organico che affliggono la struttura e il settore.

Gli agenti, guidati con attenzione e autorevolezza dal Comandante del Reparto, Primo Dirigente Livio Recchiuti, hanno messo a segno un altro duro colpo nei confronti della criminalità. «Al di là dei semplici convenevoli formali — dichiara il Vicesegretario Generale Aldo Di Giacomo — sentiamo il dovere e il massimo orgoglio di rivolgere un sentito plauso al Comandante Livio Recchiuti. Sin dal suo insediamento alla guida della struttura di Sulmona, il Comandante è riuscito a instaurare un clima lavorativo sereno ed ha saputo infondere nuova linfa vitalizzante a un'organizzazione e a un sistema che ormai avevano perso efficienza ed efficacia. La sua leadership rappresenta un punto di riferimento solido per tutto il personale».

Il sindacato FSA-CNPP/SPP ribadisce quindi l'importanza di garantire sicurezza e legalità all'interno degli istituti di pena, evidenziando come la professionalità e il senso del dovere degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria di Sulmona continuino a fare la differenza.

Tags: Sulmona telefoni sequestrati carcere Criminalità organizzata

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