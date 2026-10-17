Maxi sequestro a Lanciano: droga, bilancini e 6.000 euro falsi in casa di due giovani

La Polizia di Stato di Lanciano ha sequestrato droga e denaro falso a due giovani residenti in provincia, ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Lanciano hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano.

L’attività investigativa è partita da informazioni raccolte dai poliziotti su attività illecite poste in essere da alcuni giovani che, sistematicamente nel territorio frentano, nel tempo avrebbero ceduto ai loro coetanei sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana, cocaina e altre droghe sintetiche.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute, oltre alle varie sostanze stupefacenti, anche il relativo materiale di confezionamento e diversi bilancini di precisione. All’interno dell’abitazione sono state inoltre recuperate banconote contraffatte per un valore di circa 6.000 euro in vari tagli, custodite in una cassaforte.

Si precisa che il procedimento penale verte nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna, nel rispetto del principio costituzionale della presunzione di innocenza.