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Maxi operazione interforze nel quartiere Rancitelli: oltre 120 operatori in campo

Controlli straordinari coordinati dalla Questura: impiegati Reparti Prevenzione Crimine, unità cinofile antidroga, elicottero e droni. Ricerca di stupefacenti, armi e munizioni

Maxi operazione interforze nel quartiere Rancitelli: oltre 120 operatori in campo

Un vasto e articolato dispositivo interforze è in corso questa mattina nel quartiere Rancitelli di Pescara, dove oltre 120 operatori sono impegnati in un'operazione straordinaria di controllo del territorio coordinata dalla Questura del capoluogo adriatico.

L'intervento vede la partecipazione di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Impiegati anche operatori specializzati dei Reparti Prevenzione Crimine, provenienti da diverse parti d'Italia, unità cinofile antidroga, l'elicottero e i droni della Polizia di Stato.

Le attività sono finalizzate alla ricerca di stupefacenti, armi e munizioni. Nel corso dell'operazione sono in corso di svolgimento posti di controllo e verifiche presso diversi esercizi commerciali.

****Notizia in aggiornamento****

Tags: Rancitelli munuzioni Droga Quartiere Operazione Pescara oggi oggi giornale

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