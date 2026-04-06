Frase del giorno

06 Apr, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Maxi controlli alle pompe di benzina

Maxi controlli alle pompe di benzina

Nel mirino delle fiamme gialle i prezzi e la cartellonistica esposta nei distributori di carburante

Maxi controlli alle pompe di benzina

Nei giorni scorsi, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L’Aquila hanno eseguito una specifica attività di controllo sulla distribuzione e commercializzazione dei carburanti, al fine di rafforzare il presidio di legalità lungo l’intera filiera distributiva nella provincia aquilana ed in particolare presso gli impianti di vendita al dettaglio, in seguito ai recenti aumenti dei prezzi dei prodotti energetici connessi all’attuale crisi geopolitica e alle tensioni nell’area mediorientale.

L’attività ispettiva congiunta, in aderenza al protocollo d’intesa sottoscritto tra le istituzioni nel 2023, è stata orientata a verificare il corretto assolvimento degli obblighi normativi in materia di trasparenza, formazione e comunicazione dei prezzi relativi alla vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione, la corretta esposizione degli stessi ai consumatori da parte dei gestori degli impianti di distribuzione, nonché ad accertare i quantitativi di carburante erogato.

In tal senso, contestualmente ai controlli di natura documentale, sono state eseguite verifiche strumentali al fine di accertare la piena corrispondenza tra i quantitativi di carburante indicati sui totalizzatori delle colonnine e quelli effettivamente erogati con le pistole di rifornimento.

A seguito dei sopracitati interventi, nei confronti di un impianto è stata rilevata la difformità dei prezzi indicati nella cartellonistica del distributore rispetto a quelli presenti sulla colonnina di riferimento, mentre nei confronti di ulteriori tre distributori è stata rilevata l’omessa comunicazione, tramite il portale “Osservaprezzi Carburanti” al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, delle variazioni dei prezzi applicati per la vendita del carburante al pubblico.

Tale tipologia di attività operativa conferma la proficua sinergia tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, atteso il perdurare della crisi in Medio Oriente, continueranno a svolgere sul territorio provinciale iniziative congiunte di controllo sempre più efficaci, volte non solo alla tutela degli interessi finanziari nazionali, ma anche al corretto funzionamento del mercato, assicurando condizioni di equità e legalità nel settore della distribuzione dei prodotti energetici a tutela dei consumatori.

Tags: Controlli pompe di benzina Osservatorio prezzi Guardia di finanza Multa

Vedi anche

Maxi controlli ai distributori di benzina per il “riallineamento accise”
Cronaca

Maxi controlli ai distributori di benzina per il “riallineamento accise”

20 Mag, 2025
Necrofori "in nero" blitz della Guardia della Finanza
Cronaca

Necrofori "in nero" blitz della Guardia della Finanza

06 Feb, 2023
Caro benzina: controlli a tappeto della GdF
Cronaca

Caro benzina: controlli a tappeto della GdF

09 Gen, 2023
Operazione 'No-Stop' della Guardia di Finanza: scoperto 'furbetto' dei prezzi
Cronaca

Operazione 'No-Stop' della Guardia di Finanza: scoperto 'furbetto' dei prezzi

21 Lug, 2022
Proponeva prezzi ingannevoli al distributore, benzinaio “no brend” del Pescarese nei guai
Cronaca

Proponeva prezzi ingannevoli al distributore, benzinaio “no brend” del Pescarese nei guai

22 Mar, 2022
Controlli sui distributori di benzina, multe per 36mila euro
Cronaca

Controlli sui distributori di benzina, multe per 36mila euro

04 Mar, 2022
Rapina due pompe di benzina e ufficio postale, 30enne arrestato
Cronaca

Rapina due pompe di benzina e ufficio postale, 30enne arrestato

01 Lug, 2015
I "Baschi Verdi" a caccia della pompa col "trucco"
Cronaca

I "Baschi Verdi" a caccia della pompa col "trucco"

09 Ago, 2014
Benzina a 2 €/l. Perchè no?
Economia

Benzina a 2 €/l. Perchè no?

29 Ago, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661