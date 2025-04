Marsilio sull’occupazione del Consiglio: “Prof. D’Amico..”

“Professore Luciano D’Amico, ma che fa? Dopo aver tentato di provocare lo scontro fisico in Aula consiliare, magari per recitare la parte della vittima, ora vuole fare l’eroe ‘assumendosi tutta la responsabilità’ dell’accaduto? Farebbe bene a prendersela per davvero, la responsabilità dell’accaduto, non a chiacchierare, perché quanto accaduto è gravissimo e inaudito. Mai nessuno prima aveva tentato di impedire lo svolgimento di una seduta. L’occupazione dell’aula è strumento vecchio e abusato di fare opposizione, ma finora era stato sempre messo in atto dagli eletti, non da una folla di manifestanti (alla quale i consiglieri hanno spalancato le porte spintonando usci e addetti alla vigilanza). E l’occupazione terminava regolarmente al momento della convocazione della seduta. Come inutilmente ha tentato di fare il Presidente SOSPIRI, invitandovi a far cessare la gazzarra, e offrendo persino la sala ipogea per non dover far liberare l’Aula dagli occupanti. Cosa pretendeva? Che dovessimo fendere la folla ululante e berciante, magari nella speranza che un momento di tensione o una parola di troppo si trasformassero nell’incidente da diffondere in mondovisione? Con il solito circuito di report-piazzapuliti-propaganda e compagnia cantando pronti a denunciare il ‘vile atto squadrista’? Forse lei sperava che io, una volta arrivato al mio seggio occupato dall’ultrà-rottura-genera-rosso col pugno chiuso (intervistata il giorno dopo come fosse un’eroina che aveva appena conquistato il Palazzo d’Inferno)”.