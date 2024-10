Marsilio a Bruxelles: “Attenzione al settore dell’automotive”

”Durante la cerimonia di apertura della Settimana europea delle Regioni e delle Città ho ribadito quanto sia fondamentale che la politica di coesione sia allineata con le priorità regionali per affrontare le sfide economiche e sociali. La coesione deve essere semplificata e in grado di sostenere la transizione verde e digitale, con un'attenzione particolare all'industria dell'automotive, che sta soffrendo le conseguenze delle politiche di riduzione delle emissioni di CO2”. Queste le parole del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. “È indispensabile garantire un supporto adeguato per facilitare la transizione nei settori più esposti, come quello automobilistico, per evitare chiusure di stabilimenti e la perdita di posti di lavoro”, ha concluso Marsilio nel suo post Facebook a margine dell’intervento.