Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon a Pescara per girare un film

“Il film “L’Aura”, con la produzione di Stefano Francioni Produzioni srl, sarà interamente girato nella città di Pescara”. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo e agli Eventi, Alfredo Cremonese. “Saranno 24 giorni di lavorazione, per noi un’importante occasione di valorizzazione del territorio comunale quale location di particolare pregio, grazie alla capacità della città di offrire una significativa varietà di scenari urbani, naturalistici e architettonici in un contesto urbano concentrato”.

Protagonisti della pellicola saranno gli attori Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon. Sono inoltre previsti i casting finalizzati alla ricerca di attori e figure artistiche, in programma l'8 e il 9 giugno prossimi nella sala d’Annunzio dell’Aurum. Il film prevede la realizzazione di riprese in numerosi luoghi rappresentativi della città, tra cui la Pineta Dannunziana, il lungomare nord e sud, piazza della Rinascita, la Nave di Cascella, l’area del centro storico con vorso Manthoné, via delle Caserme e altre aree del centro. Una iniziativa straordinaria che contribuisce alla valorizzazione e alla diffusione dell’immagine della città, delle sue peculiarità paesaggistiche, culturali e identitarie, nonché un supporto alle attività economiche e commerciali presenti sul territorio. La produzione ha individuato quale location principale del film un immobile in Corso Vittorio Emanuele II, in un’area centrale della città caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, servizi e flussi di mobilità urbana funzionali allo sviluppo narrativo dell’opera cinematografica.

“C’è una profonda soddisfazione per essere riusciti a portare a Pescara questa importante produzione cinematografica”, commenta Cremonese. “Credo sia il primo film interamente girato nella nostra città e che coinvolgerà l’intero territorio comunale, con tantissime presenze, lavoratori e operatori che saranno a Pescara per circa un mese. Sarà anche una straordinaria occasione per tanti cittadini e professionisti del territorio di collaborare direttamente alla realizzazione del film. Un film rappresenta uno degli strumenti più efficaci per promuovere l’immagine di una città: permetterà di mostrare e far vivere Pescara attraverso i suoi scorci, le sue bellezze e la sua identità. Per questo motivo la soddisfazione è ancora più grande. Da sempre – prosegue l’assessore - città e regioni investono sulle Film Commission per attrarre produzioni cinematografiche e oggi anche Pescara, grazie ai risultati ottenuti in questi anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci, con una crescita straordinaria del turismo e con i grandi eventi che hanno caratterizzato la città, è riuscita a diventare attrattiva anche per il mondo del cinema. Tutto il lavoro portato avanti in questi anni ha contribuito a spingere la produzione a scegliere Pescara come luogo dove girare il film. A breve partiranno anche i casting e l’invito è rivolto a tutti a partecipare", conclude Cremonese.