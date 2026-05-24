Frase del giorno

24 Mag, 2026
  1. Home
  2. Cultura
  3. Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon a Pescara per girare un...

Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon a Pescara per girare un film

L’8 e il 9 giugno i casting nella sala d’Annunzio dell’Aurum

Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon a Pescara per girare un film
“Il film “L’Aura”, con la produzione di Stefano Francioni Produzioni srl, sarà interamente girato nella città di Pescara”. Ad annunciarlo è l’assessore al Turismo e agli Eventi, Alfredo Cremonese. “Saranno 24 giorni di lavorazione, per noi un’importante occasione di valorizzazione del territorio comunale quale location di particolare pregio, grazie alla capacità della città di offrire una significativa varietà di scenari urbani, naturalistici e architettonici in un contesto urbano concentrato”.
Protagonisti della pellicola saranno gli attori Marco Bocci, Laura Chiatti e Paolo Pierobon. Sono inoltre previsti i casting finalizzati alla ricerca di attori e figure artistiche, in programma l'8 e il 9 giugno prossimi nella sala d’Annunzio dell’Aurum. Il film prevede la realizzazione di riprese in numerosi luoghi rappresentativi della città, tra cui la Pineta Dannunziana, il lungomare nord e sud, piazza della Rinascita, la Nave di Cascella, l’area del centro storico con vorso Manthoné, via delle Caserme e altre aree del centro. Una iniziativa straordinaria che contribuisce alla valorizzazione e alla diffusione dell’immagine della città, delle sue peculiarità paesaggistiche, culturali e identitarie, nonché un supporto alle attività economiche e commerciali presenti sul territorio. La produzione ha individuato quale location principale del film un immobile in Corso Vittorio Emanuele II, in un’area centrale della città caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, servizi e flussi di mobilità urbana funzionali allo sviluppo narrativo dell’opera cinematografica.
“C’è una profonda soddisfazione per essere riusciti a portare a Pescara questa importante produzione cinematografica”, commenta Cremonese. “Credo sia il primo film interamente girato nella nostra città e che coinvolgerà l’intero territorio comunale, con tantissime presenze, lavoratori e operatori che saranno a Pescara per circa un mese. Sarà anche una straordinaria occasione per tanti cittadini e professionisti del territorio di collaborare direttamente alla realizzazione del film. Un film rappresenta uno degli strumenti più efficaci per promuovere l’immagine di una città: permetterà di mostrare e far vivere Pescara attraverso i suoi scorci, le sue bellezze e la sua identità. Per questo motivo la soddisfazione è ancora più grande. Da sempre – prosegue l’assessore - città e regioni investono sulle Film Commission per attrarre produzioni cinematografiche e oggi anche Pescara, grazie ai risultati ottenuti in questi anni dall’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci, con una crescita straordinaria del turismo e con i grandi eventi che hanno caratterizzato la città, è riuscita a diventare attrattiva anche per il mondo del cinema. Tutto il lavoro portato avanti in questi anni ha contribuito a spingere la produzione a scegliere Pescara come luogo dove girare il film. A breve partiranno anche i casting e l’invito è rivolto a tutti a partecipare",  conclude Cremonese.
Tags: Laura chiatti marco bocci film laura casting

Vedi anche

Zucchero e Laura Pausini allo stadio Adriatico
Musica

Zucchero e Laura Pausini allo stadio Adriatico

26 Nov, 2025
Casting per il "ruolo" di Pinocchio e Lucignolo nel nuovo film del regista Matteo Garrone
Arte

Casting per il "ruolo" di Pinocchio e Lucignolo nel nuovo film del regista Matteo Garrone

14 Set, 2016
Laura Boldrini a Pescara per ricevere il Delfino D'Oro
Attualità

Laura Boldrini a Pescara per ricevere il Delfino D'Oro

12 Lug, 2015
La 18enne Laura Iezzi è la "Tifosa più bella d'Italia"
Gossip

La 18enne Laura Iezzi è la "Tifosa più bella d'Italia"

12 Ott, 2014
A Sulmona casting per film su Celestino V, papa del Gran Rifiuto
Lavoro

A Sulmona casting per film su Celestino V, papa del Gran Rifiuto

05 Giu, 2014
Due giovani imprenditrici ai vertici nazionali di Confindustria
Persone

Due giovani imprenditrici ai vertici nazionali di Confindustria

07 Mag, 2014
Alla Camera Laura Boldrini
Politica

Alla Camera Laura Boldrini

16 Mar, 2013
Concita per Laura Puppato
Politica

Concita per Laura Puppato

16 Nov, 2012
La sfida di Laura Puppato
Politica

La sfida di Laura Puppato

22 Ott, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661