Maltempo sulla A24, dieci incidenti in un'ora

Un fine settimana di intenso lavoro per la Sottosezione Polizia Stradale di L'Aquila lungo l'autostrada A24, messa a dura prova dalle condizioni meteorologiche avverse. Pioggia intensa, grandine e temperature particolarmente basse hanno reso la circolazione sul versante aquilano dell'autostrada particolarmente insidiosa, provocando numerose criticità e un preoccupante susseguirsi di sinistri.

Solo nella mattinata di domenica 1° novembre, le pattuglie della Polizia di Stato sono state impegnate in ben dieci interventi per incidenti stradali, tutti concentrati in poco più di un'ora. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente per prestare assistenza agli automobilisti coinvolti — alcuni dei quali anche feriti — supportare le operazioni di soccorso insieme al personale del 118, intervenuto per curare i feriti, e procedere ai necessari rilievi per ricostruire la dinamica dei sinistri.

La situazione è drammaticamente replicata nella mattinata di lunedì 2 novembre quando, a causa del perseverare delle avverse condizioni meteo, le pattuglie sono intervenute per altri nove incidenti, verificatisi in poco meno di due ore sul tratto autostradale L'Aquila-Colledara (Teramo).

Una sequenza che richiama ancora una volta l'attenzione sull'importanza della prudenza alla guida, soprattutto quando le condizioni della strada e del meteo cambiano rapidamente. Tra i fattori che possono contribuire a provocare incidenti in presenza di maltempo figurano infatti la velocità non adeguata, la scarsa attenzione e le condizioni degli pneumatici, soprattutto quando risultano usurati o non idonei alla stagione.

La Polizia di Stato invita gli automobilisti a non sottovalutare i primi segnali dell'inverno: in caso di pioggia intensa, grandine o visibilità ridotta è fondamentale moderare la velocità, aumentare la distanza di sicurezza ed evitare manovre brusche. Con le prime nevicate già comparse sulle vette montuose, diventa pertanto indispensabile verificare l'efficienza degli pneumatici e dotarsi delle necessarie attrezzature invernali, nel rispetto degli obblighi previsti.

La prudenza, soprattutto in autostrada e con condizioni meteorologiche avverse, può fare la differenza tra un viaggio sicuro e un incidente.