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Maltempo: chiuso il tratto di strada via Prati-via dei Frassini-via Barco

Constatato l'assenza delle condizioni minime di sicurezza per la percorribilità

Maltempo: chiuso il tratto di strada via Prati-via dei Frassini-via Barco

L’ondata di maltempo che sta colpendo duramente il territorio costiero e l'hinterland pescarese ha costretto le autorità a un intervento d’urgenza sulla viabilità. A seguito di un sopralluogo tecnico, è stata disposta la chiusura immediata al traffico di tre arterie fondamentali per il collegamento tra i comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano: via dei Frassini, via Barco e via Prati . La decisione è maturata dopo una verifica sul campo effettuata dai tecnici competenti, i quali hanno accertato l'assenza delle condizioni minime di sicurezza per la percorribilità. Via Prati, in particolare, è da tempo considerata un'arteria critica a causa del cronico stato di ammaloramento del manto stradale, oggi ulteriormente aggravato dalle incessanti precipitazioni.

Al momento, la combinazione tra lo stato dell'asfalto e la pioggia persistente rende impossibile qualsiasi intervento tampone. Il Comune di Spoltore ha confermato che il divieto di transito resterà in vigore fino a quando le condizioni meteorologiche non permetteranno di operare in sicurezza. La natura delle criticità riscontrate non consente interventi immediati: sarà necessaria una tregua del maltempo per permettere ai mezzi di manutenzione di entrare in azione.  Si raccomanda a tutti gli automobilisti la massima prudenza. È necessario utilizzare percorsi alternativi e rispettare rigorosamente la segnaletica di sbarramento installata nelle zone interessate per evitare situazioni di pericolo.

Tags: Via Prati Via Barco Via dei Frassini

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