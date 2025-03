Malattie neuromuscolari, focus a Chieti con la Clinica Neurologica

L’Ottava Giornata di approfondimento per le Malattie Neuromuscolari si terrà sabato 22 marzo. La manifestazione si svolgerà contemporaneamente in 19 città italiane, centri di riferimento per lo studio delle malattie neuromuscolari, e Chieti è tra queste, con Clinica Neurologica diretta da Stefano Sensi in pole position. L'appuntamento è all'Aula "Galilei" dell'Itab, presso il Campus Universitario. Le malattie neuromuscolari (MNM) rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie, per oltre il 90% rare, caratterizzate da un decorso progressivo e spesso degenerativo, che può variare notevolmente nel tempo, arrivando spesso a causare disabilità grave. L’esordio può avvenire in età infantile, adolescenziale o adulta, ed è accompagnato da sintomi quali difficoltà nella deambulazione, deficit di forza e sensibilità, dolori muscolari, facile affaticamento, problemi di equilibrio, alterazioni della sudorazione, disturbi respiratori e una progressiva disabilità motoria. Accanto alle malattie neuromuscolari genetiche, esistono anche forme acquisite di grande rilevanza epidemiologica, come le neuropatie diabetiche, le lombosciatalgie e le miopatie infiammatorie, che incidono profondamente sulla qualità della vita dei pazienti. Negli ultimi anni, l’attenzione verso le malattie neuromuscolari è notevolmente cresciuta, grazie anche ai significativi progressi nelle terapie, che hanno suscitato l'interesse di istituzioni, professionisti del settore sanitario, associazioni di pazienti e media. Quest’anno, l'attenzione si concentra in particolare sulla prevenzione esulle terapie innovative per le malattie muscolari, le neuropatieperiferiche, le malattie del motoneurone e le patologie della giunzioneneuromuscolare. Una diagnosi tempestiva e corretta, seguita da trattamentiterapeutici e/o riabilitativi, nonché una gestione multispecialistica, sono essenziali per garantire una migliore qualità della vita per questi pazienti.