26 Set, 2025
Maglia dei Teletubbies scambiata per quella delle Brigate Rosse

A Vasto si scatena il panico ‘senza motivo’ per una foto scattata alla festa del Partito Democratico

Maglia dei Teletubbies scambiata per quella delle Brigate Rosse

Una maglia della Brigate Teletubbies indossata dal un giovane di Vasto alla festa dei Giovani Democratici viene scambiata per una t-shirt inneggiante il periodo degli anni di piombo e, nello specifico, relativo alle Brigate Rosse. A scatenare il putiferio, con tanto di dichiarazioni a mezzo stampa sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, e’ un articolo del quotidiano ‘IlCentro’ condiviso sui social, travolto da una sequenza di commenti, moltissimi ironici, dei lettori che avevano scoperto ‘il granchio’. Che dire di più? Forse solamente il clima da ‘caccia alle streghe’ che stiamo vivendo negli ultimi anni è il vero responsabile di tantissime polemiche sterili, inesistenti come in questo caso, e sopratutto poco serie.

Nota di redazione

Abbiamo voluto evitare di riportare i commenti dei protagonisti di questa vicenda perché risulterebbero ridicoli ai lettori e non è nostra intenzione alimentare odio a mezzo social.

Tags: Vasto brigate teletubbies brigate rosse partito democratico ultime notizie

