Lutto a Pescara, addio a Padre Domenico Di Matteo: domani i funerali ai Sette Dolori

La comunità cittadina e l’intera arcidiocesi di Pescara-Penne piangono la scomparsa di Padre Domenico Di Matteo, frate cappuccino venuto a mancare all’età di 82 anni nella serata di ieri, sabato 7 novembre. Padre Domenico ha rappresentato per decenni un punto di riferimento spirituale e umano discreto ma costante per il territorio. Caratterizzato da uno spirito di ascolto e da un’accoglienza sobria, in pieno stile francescano, ha guidato intere generazioni nel sacramento della confessione e nelle attività pastorali del convento. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la grande disponibilità nei confronti delle famiglie e delle persone anziane del quartiere, unitamente al suo impegno costante nelle ricorrenze religiose più significative della parrocchia e della Basilica. La sua eredità spirituale resta fortemente impressa nel cuore della città di Pescara, che domani si stringerà attorno ai suoi familiari e alla fraternità dei cappuccini per il momento dell'ultimo saluto. I funerali saranno celebrati domani, lunedì 9 novembre 2026, alle ore 11:00, nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori a Pescara. La salma muoverà dal convento francescano annesso al santuario mariano per raggiungere direttamente la chiesa, dove si svolgerà la funzione religiosa alla presenza della comunità parrocchiale, dei confratelli cappuccini e delle autorità locali.