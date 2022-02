Lunedì amaro per i biancazzurri: a Reggio Emilia finisce 2-0

Il Pescara torna dalla trasferta di Reggio Emilia con le pive nel sacco, battuto meritatamente dalla Reggiana con un secco 2 reti a 0. La squadra emiliana ha dominato la gara lasciando agli abruzzesi pochissime occasioni per andare in rete. Una mano alla Reggiana glie l'ha data il difensore Nzita che prima causa il rigore e poi si fa espellere per doppio cartellino giallo al 75'. Dopo il 2 a 0 subito al Mapei Stadium il Pescara scivola al quinto posto in classifica e si affievoliscono le speranze di disputare i playoff, mentre la squadra granata, continua ad essere l'unica imbattuta in campionato e aggancia in vetta alla classifica il Modena.



LA GARA IN SINTESI. La Reggiana poco dopo l'inizio della gara va in vantaggio con Zamparo in seguito al calcio di rigore fischiato dall'arbitro Gualtieri per fallo di Nzita, su Guglielmotti. Con un uomo in meno dal 75 esimo il Pescara tira i remi in barca e dopo 5 minuti arriva il raddoppio con Radrezza servito da Arrighi.

TABELLINO: REGGIANA PESCARA 2-0

REGGIANA: Venturi 6; Luciani 6, Cremonesi 6,5, Camigliano 6,5; Guglielmotti 6,5, Radrezza 7 (dal 40’ s.t. Neglia s.v.), Cigarini 7,5 (dal 40’ s.t. D’Angelo s.v.), Sciaudone 7, Contessa 6; Zamparo 7 (dal 40’ s.t. Scappini s.v.), Rosafio 6,5 (dal 30’ s.t. Arrighini 6). A disp. Voltolini, Marconi, Porcino, Muroni, Lanini, Libutti. All. Diana.

PESCARA: Sorrentino 6,5; Illanes 5,5 (dal 23’ s.t. Diambo 6), Drudi 5, Ierardi 6; Cancellotti 5, Pompetti 6 (dal 31’ s.t. Frascatore s.v.), De Risio 5 (dall’11’ s.t. Pontisso 6), Nzita 4; Rauti 6, Ferrari 5,5 (dal 21’ s.t. Cernigoi ), D’Ursi 4,5 (dall’11’ s.t. Clemenza ). A disp. Iacobucci, Di Gennaro, Veroli, Zappella, Rasi, Blanuta. All. Auteri 5,5.

Arbitro: Gualtieri di Asti.



RETI: nel p.t. 9’ Zamparo (R); nel s.t. 35’ s.t. Radrezza (R).