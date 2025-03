Luce e gas: diminusce la spesa media per le famiglie abruzzesi

Diminusce la spesa delle famiglie residenti in Abruzzo per l’energia con contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. Nel 2024 gli abruzzesi hanno speso, in media, 757 euro per la bolletta della luce e 1.261 euro per quella del gas registrando, rispetto al 2023 e a parità di consumi, una riduzione del 5% per quella elettrica e , un aumento dell’1% per il gas. A fornire questi dati è il portale online Facile.it

Per quanto riguarda l’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Pescara; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.157 kWh, la spesa 2024 è arrivata a 777 euro. A breve distanza ci sono le famiglie di Teramo, che in media lo scorso anno hanno spesso 775 euro, a fronte di consumi pari a 2.152 kWh. Continuando a scorrere la classifica regionale si trova la provincia di Chieti (771 euro, 2.135 kWh); ultima in graduatoria L’Aquila, provincia che, nel 2024, ha rilevato i consumi medi più bassi della regione (1.858 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (702 euro). Guardando alla bolletta del gas, la classifica cambia radicalmente.

Questa volta, al primo posto, si posiziona L’Aquila, dove, lo scorso anno, le famiglie hanno pagato il conto più salato: mediamente, 1.370 euro (a fronte di un consumo medio di 1.030 Smc). Al secondo poso si posiziona Pescara (1.245 euro, 927 Smc), seguita da Teramo, area dove le famiglie hanno speso, sempre in media, 1.227 euro (912 Smc). Chiude la classifica regionale Chieti, dove sono stati messi a budget per il gas “solo” 1.204 euro (893 smc).