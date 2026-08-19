“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Loreto Aprutino, 45enne trovato morto in campagna
L’uomo è stato soccorso dal 118 ma le manovre di rianimazione non hanno avuto esito. Si ipotizza uno shock anafilattico da puntura di calabrone
Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno immediatamente intubato l’uomo e avviato le manovre di rianimazione secondo protocollo, senza però riuscire a salvarlo.
Secondo le prime informazioni, i sanitari avrebbero riscontrato un edema alla glottide compatibile con una reazione da shock anafilattico. La prima ipotesi avanzata dagli investigatori è quindi quella di una puntura di calabrone, che avrebbe scatenato una reazione allergica grave e fulminante.
Sul caso sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta e confermare le cause del decesso. Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare scenari diversi da quello legato a una possibile reazione allergica a seguito della puntura dell’insetto.