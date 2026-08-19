Frase del giorno

19 Ago, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Loreto Aprutino, 45enne trovato morto in campagna

Loreto Aprutino, 45enne trovato morto in campagna

L’uomo è stato soccorso dal 118 ma le manovre di rianimazione non hanno avuto esito. Si ipotizza uno shock anafilattico da puntura di calabrone

Loreto Aprutino, 45enne trovato morto in campagna

Un uomo di 45 anni è stato trovato morto nelle campagne di Loreto Aprutino, in provincia di Pescara.  Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno immediatamente intubato l’uomo e avviato le manovre di rianimazione secondo protocollo, senza però riuscire a salvarlo.

Secondo le prime informazioni, i sanitari avrebbero riscontrato un edema alla glottide compatibile con una reazione da shock anafilattico. La prima ipotesi avanzata dagli investigatori è quindi quella di una puntura di calabrone, che avrebbe scatenato una reazione allergica grave e fulminante.

Sul caso sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica esatta e confermare le cause del decesso. Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare scenari diversi da quello legato a una possibile reazione allergica a seguito della puntura dell’insetto.

Tags: Loreto aprutino morto calabrone notizie

Vedi anche

Sangue nella notte a Loreto Aprutino: un morto e un ferito grave
Cronaca

Sangue nella notte a Loreto Aprutino: un morto e un ferito grave

25 Ott, 2022
Esecuzioni immobiliari nel Comune di Loreto Aprutino: proprietà con terreni agricoli
Aste

Esecuzioni immobiliari nel Comune di Loreto Aprutino: proprietà con terreni agricoli

12 Ott, 2016
Ritrovato a Rancitelli 33enne scomparso da Loreto Aprutino
Cronaca

Ritrovato a Rancitelli 33enne scomparso da Loreto Aprutino

24 Lug, 2015
Giovane esce di casa per comprare le sigarette e poi scompare
Attualità

Giovane esce di casa per comprare le sigarette e poi scompare

24 Lug, 2015
Loreto Aprutino, marito arrestato per abusi sessuali e tentato omicidio
Cronaca

Loreto Aprutino, marito arrestato per abusi sessuali e tentato omicidio

27 Giu, 2015
Incidente sul lavoro a Loreto Aprutino. Operaio muore folgorato
Cronaca

Incidente sul lavoro a Loreto Aprutino. Operaio muore folgorato

15 Nov, 2014
Sangue sulla strada. Muore a 38 anni musicista di Loreto A.
Cronaca

Sangue sulla strada. Muore a 38 anni musicista di Loreto A.

14 Lug, 2014
Calcio a 5. A Loreto l'Under21
Sport

Calcio a 5. A Loreto l'Under21

30 Apr, 2013
Loreto. Giovanetti va via
Politica

Loreto. Giovanetti va via

10 Ott, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661