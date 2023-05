Le dimore storiche aprono le loro porte: visite gratuite in Abruzzo

Ventiquattro edifici di pregio aprono le porte in Abruzzo domenica prossima, 21 maggio, in occasione della 13esima Giornata nazionale delle Dimore storiche. Sono cinquecento in tutta Italia, tra castelli, rocche, ville, parchi e giardini, i monumenti che saranno visitabili gratuitamente: un’occasione in molti casi unica, considerando che spesso si tratta di beni privati non accessibili (in basso l'elenco completo di tutti i luoghi visitabili nella nostra regione). Tra questi da segnalare a Spoltore il Convento San Panfilo tornato all'antico splendore dopo attenti lavori di restauro.

Il Convento San Panfilo nasce nel XI secolo come complesso monastico e conserva tale destinazione fino al 1866 quando le Leggi del Regno di Sardegna portarono alla laicizzazione di molti beni ecclesiastici. Il 15 giugno 1892 venne acquistato dalla famiglia Cerulli Irelli e fu adibita a fattoria per le terre agricole già presenti. Nel 1910, per conferire un aspetto più consono al suo status sociale, il Commendatore Cerulli Irelli affidò il rifacimento della facciata al noto Arch. Ernst Wille che già aveva ristrutturato molte ville a Roma. Successivamente, venne assegnato in eredità al Dr Quintino Cerulli Irelli sposato con Anna Maria Massara che, con grande passione, si prese cura della ristrutturazione interna apportando preziosi abbellimenti ad oggi ancora intatti. Un importante lavoro di restauro, iniziato nel 2009, ha restituito all’edificio la sua antica bellezza, rendendolo idoneo ad attività di turismo, agriturismo e ricettività nell’ambito delle attività della azienda agricola.

LE APERTURE IN ABRUZZO

Provincia di Chieti

-Conventino Michetti, Francavilla al Mare

-Palazzo Tilli, Casoli

-Palazzo Mayer, Fossacesia – Chieti

Provincia dell’Aquila

-Palazzo D’Alessandro, Caporciano

-Oratorio di Sant’Antonio dei cavalieri de Nardis e Palazzo Nardis, L’Aquila

-Dimora Fortebraccio L’Aquila

-Palazzo Zuzi L’Aquila

-Palazzo Burri Gatti L’Aquila

-Palazzo Rustici L’Aquila

-Palazzo Ciolina, L’Aquila

-Palazzo Dragonetti, L’Aquila

-Palazzo Vitto Massei, Pettorano sul Gizio

-Palazzo Sipari, Pescasseroli

-Palazzo Ciarrocca, Santo Stefano di Sessanio

Provincia di Pescara

-Fondazione R.Paparella Treccia e M. Devlet, Pescara

-Palazzo de Fabritiis, Rosciano

-Convento San Panfilo Spoltore

-Palazzo Mezzopreti Conservatorio Pescara

-Palazzo Casamarte Conservatorio Pescara

Provincia di Teramo

-Pinacoteca Civica Casa Museo “Vincenzo Bindi”

-Villa Devicenzi, Roseto degli Abruzzi

-Palazzo Sabatini Sciarroni Teramo

-Casa d’Egidio, Teramo

-Villa Rossi, Silvi