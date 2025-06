Le auto elettriche in Italia diventano sempre più popolari grazie al noleggio: i dati

Ridurre la propria impronta di carbonio è un compito che ognuno di noi dovrebbe assumere come mantra della vita. Spesso sembra un obiettivo troppo complicato da raggiungere ma, invece, nella quotidianità basta poco per fare in modo che ognuno faccia la propria parte. Dalla riduzione degli sprechi ad uso consapevole delle risorse, fino agli spostamenti. Ebbene sì, anche il modo in cui ci spostiamo incide sull’ambiente.

Farlo in maniera sostenibile, andando a piedi, in bici o utilizzando dei veicoli non inquinanti non è poi tanto difficile. E gli italiani lo hanno capito. Sebbene l’acquisto di un’auto elettrica, oggi, resta un’opzione alla quale pochi possono accedere, ci sono altre strade che consentono di usarle comunque. Quali? Il noleggio a lungo termine che secondo i dati Unrae riferiti al primo trimestre del 2025, rappresenta il volano per la crescita dell’uso delle auto elettriche.

Il noleggio a lungo termine, infatti, sta giocando un ruolo fondamentale nella diffusione delle auto con la spina. Ne rende possibile un uso maggiore perché rappresenta una soluzione accessibile a tutti, ai privati che intendono ridurre l’inquinamento muovendosi in maniera sostenibile come alle aziende che vogliono rinnovare il proprio parco auto in ottica green.

È vero che le auto elettriche pure sono ancora una minima quota nel mercato dell’auto italiano, per via dei costi iniziali e per le infrastrutture di ricarica che non sono distribuite equamente sul nostro territorio, ma la formula flessibile, comoda e conveniente del noleggio sta contribuendo molto ad un uso sempre più frequente.

L’evoluzione c’è e lo dicono i numeri che descrivono un incremento sostanzioso rispetto al 2024 non solo delle auto elettriche pure, grazie al noleggio a lungo termine, ma anche delle plug-in e delle ibride. Il parco macchine elettrico da porter noleggiare è sempre più vasto ed in continuo aggiornamento.

Basta affidarsi a partner che operano nel settore da tempo e che sono, dunque, non solo esperti e competenti, ma anche sicuri e professionali. Tra questi rientra sicuramente Rent4you che permette di scegliere l'auto elettrica a noleggio a lungo termine che meglio rispecchia le proprie aspettative, personalizzarla ed essere supportato sempre da un team di professionisti del settore.

Con le nuove formule di noleggio lungo termine, un’auto elettrica può costare quanto una tradizionale e con gli incentivi si scende ancora più in basso. Così il risparmio, sia in termini ecologici che economici, è notevole.