Lanciano: auto fuori controllo travolge il corteo durante le celebrazione del 25 aprile. Un morto

Un tragico evento ha scosso la mattinata del 25 Aprile a Lanciano. Un’automobile fuori controllo ha investito un gruppo di persone che stavano partecipando alle commemorazioni organizzate dall'ANPI in occasione della Festa della Liberazione. Sembrerebbe, dalle prime frammentarie informazioni, che alla base possa esserci un malore accusato dall'autista del veicolo. Il mezzo stava percorrendo via del Torrione quando sarebbe finita contro un mezzo in sosta, travolgendo poi tre partecipanti.

Il bilancio immediato è drammatico: un uomo di 81 anni ha perso la vita sul colpo, sbalzato violentemente in aria dall’impatto. Un’altra persona, una donna, ha riportato ferite gravi ed è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale di Chieti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale che stanno lavorando per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.