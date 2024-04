Alla Caserma Cocco la Festa della Liberazione

Tutto pronto per il 25 aprile a Pescara. Si è svolta questa mattina, nella sede della Cgil, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative organizzate in occasione della Festa della Liberazione. Una serie di attività ideate per onorare una giornata dall’alto valore storico e simbolico, una ricorrenza molto importante all’insegna della inclusione per dare risalto e valore al mondo delle realtà sociali, sindacali, politiche e dell’associazionismo che animano l’antifascismo.

Una grandissima festa fatta di socialità, dibattiti e musica, pensata nell’anno degli Ottantesimi della Liberazione di Pescara e dell’Abruzzo organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, un importante momento partecipativo espressione di tutte le R-Esistenze della città. La giornata si chiuderà con il concerto gratuito dei Modena City Ramblers.

“Nulla è definitivo – ha dichiarato il presidente dell’Anpi Pescara Nicola Palombaro – valori come democrazia e libertà vanno difesi ogni giorno, con il nostro impegno. Ricordiamoci che siamo sotto attacco, la nostra Costituzione è sotto attacco, stanno cercando di svuotarla dal di dentro. Sarà una giornata di ricordo, di dibattiti, impegno ma anche di festa”