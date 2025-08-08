Ladre incastrate dopo l'abbraccio col trucco

Ancora un episodio di microcriminalità nel capoluogo adriatico ma stavolta dai risvolti curiosi. La polizia di Stato ha arrestato due giovani donne, 30 e 21 anni di origini romene, perché con la ‘tecnica dell’abbraccio’ sarebbero riuscite a sfilare una collana d’oro indossata da un 50enne. L’uomo ha raccontato che, dopo aver effettuato degli acquisti in un centro commerciale della periferia di Pescara, è stato raggiunto da due estranee che, dopo aver chiesto e ottenuto una moneta, improvvisamente si sarebbero avvicinate.

Una di loro l’ha abbracciato lusingandolo e, con parole affettuose, ha avanzato proposte di natura sessuale abbracciandolo. L’uomo, dopo averla allontanata è salito in auto per dirigersi verso l’uscita del parcheggio e si è accorto che la donna che lo aveva abbracciato era riuscita a sottrargli la collana che portava al collo. Tornato indietro, la vittima ha rintracciato le 2 che inizialmente hanno negato ogni responsabilità, ma dopo aver compreso che l’uomo avrebbe contattato le forze dell’ordine, hanno gettato la collana a terra e si sono allontanate frettolosamente. Gli agenti delle volanti, dopo aver acquisito la descrizione delle 2, le hanno individuato a bordo di un mezzo pubblico e dopo, essere state identificate, sono state tratte in arresto in attesa del processo per direttissima.