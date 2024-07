La Massoterapia: il massaggio come forma di cura

La massoterapia è una pratica manuale fondata sul massaggio a cui vengono sottoposte alcune regioni del corpo allo scopo di migliorare le attività biologiche dei tessuti, sia per rilassamento del corpo per ridurre lo stress, sia per velocizzare i tempi di recupero post-trauma (soprattutto negli sportivi). Costituisce una modalità di manipolazione dei tessuti molli (muscoli e tessuto connettivo), che si avvale di diverse tecniche mirate a mitigare il dolore, ridurre le contratture muscolari e le fibrosità, volte al favorire il rilassamento. Questa antica pratica, presente in varie culture globali da millenni, implica l’applicazione di pressioni, movimenti ritmici e la manipolazione dei muscoli e dei tessuti molli del corpo.

La dottoressa Sissy Dalli Cardillo titolare dello studio SAY BODY THERAPY di Montesilvano entra nel dettaglio di questa pratica spiegando gli svariati benefici per il corpo e la mente.

“Tra questi, uno dei principali è il sollievo dal dolore muscolare e dalle tensioni. Il massaggio terapeutico dimostra di essere efficace per ridurre i dolori muscolari, alleviare la tensione e potenziare la flessibilità. Inserito in un contesto più ampio, diventa fondamentale in percorsi di rieducazione posturale, aiutando a liberare le catene muscolari accorciate e tese. In aggiunta, contribuisce a mitigare lo stress e l’ansia, migliorare la qualità del sonno e favorire un senso generale di benessere. Non per ultimo, il massoterapista ha competenze anche per quello che riguarda il linfodrenaggio, una speciale tecnica di massaggio che ha lo scopo di ottimizzare la circolazione sanguigna e linfatica, accelerando il recupero da lesioni e riducendo l’infiammazione”.

Entrando nello specifico esistono diversi tipi di massaggio terapeutico, ognuno con benefici specifici. È fondamentale selezionare il tipo di massaggio che meglio si adatta alle vostre esigenze personali. Il massoterapista svolge un ruolo cruciale nell’assicurare una sessione di massaggio benefica ed efficace grazie ad una formazione specifica che gli consente di valutare attentamente le esigenze individuali di ogni cliente.

Durante la sessione, il massoterapista utilizza tecniche mirate per affrontare specifici problemi o zone contratte e tese. Il professionista esperto crea un ambiente sicuro e confortevole, promuovendo il benessere e il rilassamento del cliente.

