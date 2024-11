LFoundry verso la revoca di 134 licenziamenti

LFoundry dovrebbe revocare 134 licenziamenti. É quanto emerso ieri pomeriggio nell’incontro tra i sindacati e la direzione aziendale che, lo scorso 29 ottobre, aveva prospettato tagli al personale presso il MIMIT. Decisioni che riguardavano i lavoratori somministrati ma anche 80 posizioni di organico che avrebbero subito drastici cambiamenti e che avevano preoccupato gli amministratori comunali e, più in generale, tutto il mondo politico istituzionale. “Un importante risultato frutto del confronto tra i vertici dell’Azienda e le Organizzazioni Sindacali che hanno trovato sempre il supporto delle Istituzioni, in particolare del Comune di Avezzano, sempre in prima linea in questa fase delicatissima. Serviranno ulteriori passaggi, ma possiamo già dire che quello di oggi è un passo fondamentale – dichiara il sindaco di Avezzano Di Pangrazio – che dona una prospettiva ottimistica non solo ai 134 lavoratori e alle loro famiglie, ma anche al ruolo cruciale che Lfoundry riveste e deve rivestire nel futuro industriale della Marsica. Fin dal primo momento, siamo stati in prima linea mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione, con la solidarietà di tutto il popolo marsicano”. Soddisfazione espressa anche dal senatore del Partito Democratico Michele Fina: “Apprendiamo con soddisfazione che dal confronto tra azienda e sindacati si è aperta una nuova fase di dialogo. Sono sul tavolo nuove e più avanzate possibilità di accordo che dovranno trovare, nel merito e nei prossimi giorni, concrete ipotesi di sviluppo. Un graduale avanzamento dei rapporti industriali che rappresenta certamente un risultato dovuto al grande impegno delle lavoratrici e dei lavoratori e del sindacato che hanno saputo richiamare opportunamente l'attenzione di istituzioni e azienda. Tuttavia, pur riscontrando un passo avanti, abbiamo il dovere di praticare prudenza, attendere gli sviluppi del confronto e continuare a lavorare per la.migliore soluzione. Sapremo solo nei prossimi giorni se i positivi auspici di oggi potranno effettivamente diventare un superamento dei licenziamenti e aprire una nuova pagina per lFoundry, come tutti auspichiamo. Ne discuteremo mercoledì in Senato con il Governo che dovrà rispondere in commissione all'interrogazione parlamentare sulla vertenza, sottoscritta anche dalla collega Di Girolamo."